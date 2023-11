Fred Vasseur: "Um bom resultado está ao nosso alcance"

O GP do Brasil não correu como planeado para a dupla da Ferrari: Charles Leclerc retirou-se antes do início da corrida e Carlos Sainz teve de se contentar com o sexto lugar. No entanto, a equipa está confiante de poder brilhar no próximo fim de semana em Las Vegas. O circuito de Las Vegas Strip é um circuito de rua para as estrelas do GP.

E os dois pilotos da Ferrari são particularmente rápidos em circuitos de rua, Fred Vasseur tem a certeza. O chefe de equipa da Scuderia de Maranello aponta para a vitória de Sainz no GP de Singapura e diz: "Charles é sempre muito rápido neste tipo de pista, onde se tem de conduzir perto das barreiras, e Carlos mostrou em Singapura que não é menos hábil nesta disciplina".

"Estamos confiantes de que podemos manter o ritmo. Se dermos aos pilotos tudo o que eles precisam, então um bom resultado está ao nosso alcance", acrescentou o francês, acrescentando: "Também estamos muito satisfeitos que a Fórmula 1 esteja de volta a Las Vegas pela primeira vez em mais de 40 anos. Nos últimos cinco anos, o nosso desporto cresceu em popularidade nos Estados Unidos e com três corridas a serem realizadas aqui nesta temporada, é claro que a Fórmula 1 está a viver uma nova era de ouro na América."

"Quanto à corrida, vamos enfrentar um circuito completamente novo e esperamos condições muito frias, ao contrário de qualquer outra corrida no calendário do Campeonato do Mundo", explicou Vasseur. "Por isso, o trabalho que temos feito na fábrica, nas reuniões e no simulador terá um papel fundamental para garantir que os pilotos possam dar o seu melhor e que o potencial do carro seja realizado."

Classificação do Campeonato do Mundo (após 20 de 22 Grandes Prémios, incluindo 6 de 6 sprints)

Pilotos

01 Verstappen 524 pontos

02 Pérez 258

03 Hamilton 226

04 Alonso 198

05º Norris 195

06º Sainz 192

07º Leclerc 170

08º Russell 156

09º Piastri 87

10º Stroll 63

11º Gasly 62

12º Ocon 46

13º Albon 27

14 Tsunoda 13

15º Bottas 10

16º Hulkenberg 9

17º Ricciardo 6

18º Zhou 6

19 Magnussen 3

20 Lawson 2

21 Sargeant 1

22º De Vries 0

Taça dos Construtores

01. Red Bull Racing 782 pontos

02. Mercedes 382

03. Ferrari 362

04. McLaren 282

05. Aston Martin 261

06. Alpine 108

07. Williams 28

08. AlphaTauri 21

09. Alfa Romeo 16

10. Haas 12