Günther Steiner : "Cette course pose de nouveaux jalons".

Le chef de l'équipe Haas, Günther Steiner, se réjouit du week-end de course à Las Vegas. Le Sud-Tyrolien révèle ce qu'il attend et explique les défis que les pilotes et les ingénieurs devront relever.

Les attentes concernant le retour de la Formule 1 à Las Vegas étaient déjà élevées avant le voyage et jusqu'à présent, elles ont été dépassées : Dans la métropole du désert, les pilotes ont été accueillis par de grands spectacles et beaucoup de tapage - ce qui n'a pas plu à tout le monde. Mais pour Günther Steiner, le GP dans la ville du jeu est "un événement très cool, très différent de tout ce que la Formule 1 a fait auparavant".

Le chef de l'équipe Haas en est certain : "Cette course pose de nouveaux jalons". Il est également convaincu que les pilotes et les ingénieurs découvriront quelque chose de nouveau en termes de défis : "Nous nous attendons à des températures basses et cela sera certainement délicat pour tout le monde, car comme nous le savons, nous devons faire monter les pneus en température".

"Cela dépendra certainement aussi du revêtement, à quel point nous y parviendrons. Cela déterminera aussi la dégradation, mais je ne pense pas qu'elle puisse être bien pire chez nous qu'au Brésil. Nous verrons lors des essais quelle est la nature du revêtement et quelles sont les températures, nous en saurons alors plus", explique le Tyrolien du Sud qui, en tant que chef d'équipe d'une écurie américaine, prend un plaisir particulier à participer aux trois événements de Formule 1 qui se déroulent sur le sol américain.

"Qui aurait pensé il y a cinq ou dix ans que nous aurions trois courses en Amérique, maintenant nous les avons et elles sont très différentes, ce qui est décisif pour moi. C'est comme si on courait sur des continents différents, on n'a pas l'impression d'être dans le même pays. Je pense que c'est une bonne chose pour la Formule 1 et pour les fans américains, qui sont désormais plus nombreux à venir nous soutenir", s'enthousiasme Steiner.

Classement au championnat du monde (après 20 des 22 Grand Prix, y compris 6 des 6 sprints)

Pilote

01. Verstappen 524 points

02. Pérez 258

03. Hamilton 226

04. Alonso 198

05. Norris 195

06. Sainz 192

07. Leclerc 170

08. Russell 156

09. Piastri 87

10. Stroll 63

11. Gasly 62

12. Ocon 46

13. Albon 27

14. Tsunoda 13

15. Bottas 10

16. Hülkenberg 9

17. Ricciardo 6

18. Zhou 6

19. Magnussen 3

20. Lawson 2

21. sergent 1

22. De Vries 0

Coupe des constructeurs

01. Red Bull Racing 782 points

02. Mercedes 382

03. Ferrari 362

04. McLaren 282

05. Aston Martin 261

06. Alpine 108

07. Williams 28

08. AlphaTauri 21

09. Alfa Romeo 16

10. Haas 12