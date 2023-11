Günther Steiner: "Questa gara stabilisce nuovi standard"

Le aspettative per il ritorno della Formula 1 a Las Vegas erano già alte prima del viaggio e finora sono state superate: Nella metropoli del deserto, i piloti sono stati accolti con grandi spettacoli e tanto clamore, il che non è piaciuto a tutti. Per Günther Steiner, tuttavia, il GP nella città del gioco d'azzardo è "un evento molto bello e completamente diverso da qualsiasi cosa la Formula 1 abbia fatto prima".

Il boss del team Haas ne è certo: "Questa gara stabilisce nuovi standard". È anche convinto che i piloti e gli ingegneri sperimenteranno qualcosa di nuovo in termini di sfide: "Ci aspettiamo basse temperature e questo sarà certamente difficile per tutti perché, come sappiamo, dobbiamo portare gli pneumatici in temperatura".

"Dipenderà sicuramente anche dalla superficie se riusciremo a gestirla bene. Questo determinerà anche il degrado, ma non credo che per noi possa essere molto peggio che in Brasile. Vedremo nelle prove come sarà la superficie e come saranno le temperature, poi ne sapremo di più", dice l'altoatesino, che come caposquadra di una scuderia statunitense apprezza particolarmente i tre eventi di Formula 1 che si svolgono sul suolo americano.

"Chi avrebbe pensato cinque o dieci anni fa che avremmo avuto tre gare in America, ora le abbiamo e sono molto diverse, il che è fondamentale per me. È come essere in continenti diversi, non sembra di essere nello stesso Paese. Penso che sia un bene per la Formula 1 e per i tifosi americani, che ora vengono in gran numero a sostenerci", si rallegra Steiner.

