Günther Steiner: "Esta corrida estabelece novos padrões"

As expectativas para o regresso da Fórmula 1 a Las Vegas já eram elevadas antes da viagem e, até agora, têm sido ultrapassadas: Na metrópole do deserto, os pilotos foram recebidos com grandes espectáculos e muito barulho - o que não agradou a todos. Para Günther Steiner, no entanto, o GP na cidade do jogo é "um evento muito fixe que é completamente diferente de tudo o que a Fórmula 1 já fez antes".

O chefe da equipa Haas tem a certeza: "Esta corrida estabelece novos padrões". Ele também está convencido de que os pilotos e engenheiros experimentarão algo novo em termos de desafios: "Esperamos temperaturas baixas e isso certamente será complicado para todos porque, como sabemos, temos que colocar os pneus na temperatura certa".

"Dependerá certamente também da superfície, da forma como o conseguirmos gerir. Isso também vai determinar a degradação, mas não acho que possa ser muito pior para nós do que no Brasil. Veremos nos treinos como é a superfície e como são as temperaturas, depois saberemos mais", diz o sul-tiropeu, que, como chefe de equipa de uma equipa de corridas norte-americana, aprecia particularmente os três eventos de Fórmula 1 que se realizam em solo americano.

"Quem teria pensado há cinco ou dez anos que teríamos três corridas na América, agora temo-las e são muito diferentes, o que é crucial para mim. É como estar em continentes diferentes, não parece que estamos no mesmo país. Acho que é bom para a Fórmula 1 e para os fãs americanos, que agora aparecem em maior número para nos apoiar", entusiasma-se Steiner.

Classificação do Campeonato do Mundo (após 20 dos 22 Grandes Prémios, incluindo 6 dos 6 sprints)

Pilotos

01 Verstappen 524 pontos

02º Pérez 258

03 Hamilton 226

04 Alonso 198

05º Norris 195

06º Sainz 192

07º Leclerc 170

08º Russell 156

09º Piastri 87

10º Stroll 63

11º Gasly 62

12º Ocon 46

13º Albon 27

14 Tsunoda 13

15º Bottas 10

16º Hulkenberg 9

17º Ricciardo 6

18º Zhou 6

19 Magnussen 3

20 Lawson 2

21 Sargeant 1

22º De Vries 0

Taça dos Construtores

01. Red Bull Racing 782 pontos

02. Mercedes 382

03. Ferrari 362

04. McLaren 282

05. Aston Martin 261

06. Alpine 108

07. Williams 28

08. AlphaTauri 21

09. Alfa Romeo 16

10. Haas 12