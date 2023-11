Lando Norris: "Nunca me han gustado los espectáculos de apertura"

El campeón de Fórmula 1 Max Verstappen ofrece una magnífica exhibición de sus habilidades fin de semana tras fin de semana, pero cuando se trata de subirse a un escenario y entretener al público, la estrella de Red Bull Racing es mucho menos entusiasta. En Las Vegas, declaró sin rodeos que se siente como un payaso en eventos como el espectáculo de apertura y el holandés no es el único en su actitud ante estas actuaciones fuera de la cabina.

La estrella de McLaren Lando Norris no critica los elementos del espectáculo en Las Vegas tan claramente como Max Verstappen, pero subraya: "El espectáculo es definitivamente más grande de lo que era hace unos años. Pero para ser honesto, sólo quiero venir aquí y pisar a fondo el coche. Nunca he sido un gran fan de los espectáculos de apertura como el que hemos tenido aquí. No me da mucho placer".

"Claro, forma parte de ello, y no me quejo en absoluto", admite el británico de 24 años. "Pero elegí este trabajo porque me gusta estar al volante y correr. Nunca he sido de los que disfrutan con estos elementos del espectáculo. Pero como he dicho, supongo que forma parte del negocio".

A la pregunta de qué tan especial se siente el fin de semana de carreras en Las Vegas, la respuesta de Norris tampoco es muy eufórica: "Supongo que se siente un poco diferente porque es una carrera nocturna y también por todo el glamour. Pero para nosotros es uno de tantos fines de semana de carreras. Estoy centrado en mi trabajo y en prepararme bien para la carrera".

Clasificación del Campeonato del Mundo (tras 20 de 22 Grandes Premios, incluidos 6 de 6 sprints)

Pilotos

01 Verstappen 524 puntos

02 Pérez 258

03 Hamilton 226

04 Alonso 198

05º Norris 195

06º Sainz 192

07º Leclerc 170

08º Russell 156

09º Piastri 87

10º Stroll 63

11º Gasly 62

12º Ocon 46

13º Albon 27

14 Tsunoda 13

15º Bottas 10

16º Hulkenberg 9

17º Ricciardo 6

18º Zhou 6

19 Magnussen 3

20. Lawson 2

21. Sargeant 1

22º De Vries 0

Copa de Constructores

01. Red Bull Racing 782 puntos

02. Mercedes 382

03. Ferrari 362

04. McLaren 282

05. Aston Martin 261

06. Alpine 108

07. Williams 28

08. AlphaTauri 21

09. Alfa Romeo 16

10. Haas 12