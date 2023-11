Lando Norris : "Je n'ai jamais été fan des émissions d'ouverture".

Le week-end de course à Las Vegas est présenté comme le plus grand spectacle sportif du monde et cela ne plaît pas à tous les pilotes de Formule 1 : Lando Norris ne se montre guère enthousiaste face à l'agitation qui règne à côté du circuit.

Le champion de Formule 1 Max Verstappen fait une démonstration grandiose de son talent week-end après week-end, mais lorsqu'il s'agit de monter sur une scène et de divertir le public, la star de Red Bull Racing est nettement moins enthousiaste. A Las Vegas, il a déclaré sans détour, comme à son habitude, qu'il se sentait comme un clown lors d'événements tels que le spectacle d'ouverture, et le Néerlandais n'est pas le seul à avoir une telle attitude vis-à-vis de ces apparitions en dehors du cockpit.

Lando Norris, la star de McLaren, ne critique pas aussi clairement que Max Verstappen les éléments de spectacle à Las Vegas, mais il souligne : "Le spectacle est définitivement plus grand qu'il y a quelques années. Mais honnêtement, je veux juste venir ici et mettre les gaz dans la voiture. Je n'ai jamais été un grand fan des spectacles d'ouverture tels que nous les avons vus ici. Cela ne me procure pas beaucoup de plaisir".

"Bien sûr, cela fait partie du jeu, et je ne veux pas m'en plaindre", admet le Britannique de 24 ans. "Mais j'ai choisi ce métier parce que j'aime être au volant et faire des courses. Je n'ai jamais été du genre à beaucoup apprécier ces éléments de spectacle. Mais comme je l'ai dit, je suppose que cela fait partie du business".

Lorsqu'on lui demande à quel point le week-end de course à Las Vegas est spécial, la réponse de Norris n'est pas non plus euphorique : "Je suppose que ça se sent un peu différent parce que c'est une course de nuit et aussi à cause de tout le glamour. Mais pour nous, c'est simplement l'un des nombreux week-ends de course. Je me concentre sur mon travail et sur le fait de bien me préparer pour la course".

Classement au championnat du monde (après 20 des 22 Grand Prix, y compris 6 des 6 sprints)

Pilote

01. Verstappen 524 points

02. Pérez 258

03. Hamilton 226

04. Alonso 198

05. Norris 195

06. Sainz 192

07. Leclerc 170

08. Russell 156

09. Piastri 87

10. Stroll 63

11. Gasly 62

12. Ocon 46

13. Albon 27

14. Tsunoda 13

15. Bottas 10

16. Hülkenberg 9

17. Ricciardo 6

18. Zhou 6

19. Magnussen 3

20. Lawson 2

21. sergent 1

22. De Vries 0

Coupe des constructeurs

01. Red Bull Racing 782 points

02. Mercedes 382

03. Ferrari 362

04. McLaren 282

05. Aston Martin 261

06. Alpine 108

07. Williams 28

08. AlphaTauri 21

09. Alfa Romeo 16

10. Haas 12