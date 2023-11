Lando Norris: "Mai stato un fan degli spettacoli di apertura".

Il weekend di gara a Las Vegas viene presentato come il più grande spettacolo sportivo del mondo e non tutti i piloti di Formula 1 ne sono felici: Lando Norris mostra scarso entusiasmo per il trambusto accanto alla pista.

Il campione di Formula 1 Max Verstappen dà una magnifica dimostrazione delle sue abilità weekend dopo weekend, ma quando si tratta di salire su un palco e intrattenere il pubblico, la stella della Red Bull Racing è molto meno entusiasta. A Las Vegas, ha dichiarato senza mezzi termini di sentirsi un pagliaccio in eventi come lo show di apertura e l'olandese non è il solo ad avere un atteggiamento nei confronti di queste esibizioni al di fuori dell'abitacolo.

Lando Norris, star della McLaren, non critica gli elementi dello spettacolo di Las Vegas in modo così chiaro come Max Verstappen, ma sottolinea: "Lo spettacolo è sicuramente più grande di qualche anno fa. Ma ad essere onesti, voglio solo venire qui e mettere il piede in macchina. Non sono mai stato un grande fan degli spettacoli di apertura come quello che abbiamo avuto qui. Non mi dà molto piacere".

"Certo, fa parte del lavoro e non me ne lamento affatto", ammette il 24enne britannico. "Ma ho scelto questo lavoro perché mi piace stare al volante e correre. Non sono mai stato il tipo che si diverte con questi elementi di spettacolo. Ma come ho detto, credo che faccia parte del business".

Alla domanda su quanto sia speciale il weekend di gara a Las Vegas, la risposta di Norris è tutt'altro che euforica: "Credo che sia un po' diverso perché è una gara notturna e anche per tutto il glamour. Ma per noi è solo uno dei tanti weekend di gara. Mi sto concentrando sul mio lavoro e sulla preparazione della gara".

Classifica del Campionato del Mondo (dopo 20 Gran Premi su 22, inclusi 6 sprint su 6)

Piloti

01 Verstappen 524 punti

02 Pérez 258

03 Hamilton 226

04 Alonso 198

05° Norris 195

06° Sainz 192

07° Leclerc 170

08° Russell 156

09. Piastri 87

10. Stroll 63

11° Gasly 62

12° Ocon 46

13° Albon 27

14 Tsunoda 13

15° Bottas 10

16° Hulkenberg 9

17° Ricciardo 6

18° Zhou 6

19 Magnussen 3

20. Lawson 2

21 Sargeant 1

22° De Vries 0

Coppa Costruttori

01. Red Bull Racing 782 punti

02. Mercedes 382

03. Ferrari 362

04. McLaren 282

05. Aston Martin 261

06. Alpine 108

07. Williams 28

08. AlfaTauri 21

09. Alfa Romeo 16

10. Haas 12