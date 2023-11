Lando Norris: "Nunca fui fã de espectáculos de abertura"

O fim de semana de corridas em Las Vegas é apresentado como o maior espetáculo desportivo do mundo e nem todos os pilotos de Fórmula 1 estão satisfeitos com isso: Lando Norris mostra pouco entusiasmo pela azáfama junto à pista de corridas.

O campeão de Fórmula 1, Max Verstappen, dá uma magnífica demonstração das suas capacidades fim de semana após fim de semana, mas quando se trata de subir a um palco e entreter o público, a estrela da Red Bull Racing é muito menos entusiasta. Em Las Vegas, afirmou sem rodeios que se sente como um palhaço em eventos como o espetáculo de abertura e o holandês não é o único na sua atitude em relação a estas actuações fora do cockpit.

Lando Norris, estrela da McLaren, não critica os elementos do espetáculo em Las Vegas tão claramente como Max Verstappen, mas sublinha: "O espetáculo é definitivamente maior do que era há alguns anos. Mas, para ser sincero, só quero vir aqui e pôr o pé no carro. Nunca fui um grande fã de espectáculos de abertura como os que tivemos aqui. Não me dá muito prazer".

"Claro que faz parte e não me estou a queixar de nada", admite o britânico de 24 anos. "Mas escolhi este trabalho porque gosto de estar ao volante e de correr. Nunca fui do tipo que gosta muito destes elementos de espetáculo. Mas, como eu disse, acho que faz parte do negócio."

Quando questionado sobre o quão especial é o fim de semana de corrida em Las Vegas, a resposta de Norris também não é muito eufórica: "Acho que é um pouco diferente por ser uma corrida nocturna e também por causa de todo o glamour. Mas para nós é apenas um de muitos fins-de-semana de corridas. Estou a concentrar-me no meu trabalho e a preparar-me bem para a corrida."

Classificação do Campeonato do Mundo (após 20 dos 22 Grandes Prémios, incluindo 6 dos 6 sprints)

Pilotos

01 Verstappen 524 pontos

02 Pérez 258

03 Hamilton 226

04 Alonso 198

05º Norris 195

06º Sainz 192

07º Leclerc 170

08º Russell 156

09º Piastri 87

10º Stroll 63

11º Gasly 62

12º Ocon 46

13º Albon 27

14 Tsunoda 13

15º Bottas 10

16º Hulkenberg 9

17º Ricciardo 6

18º Zhou 6

19 Magnussen 3

20 Lawson 2

21 Sargeant 1

22º De Vries 0

Taça dos Construtores

01. Red Bull Racing 782 pontos

02. Mercedes 382

03. Ferrari 362

04. McLaren 282

05. Aston Martin 261

06. Alpine 108

07. Williams 28

08. AlphaTauri 21

09. Alfa Romeo 16

10. Haas 12