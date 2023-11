Le GP de Las Vegas à la télévision : Les pilotes craignent la Sphère

Depuis septembre 2023, elle est le nouveau point de mire de Las Vegas : "The Sphere". Sur cette demi-sphère unique en son genre, dotée de 1,2 million de surfaces LED, il est possible de montrer des images et des vidéos. Au grand dam des coureurs.

Depuis près de deux mois, c'est LE sujet à Las Vegas : "The Sphere". Cet auditorium de 18 600 places assises fascine les gens - sur 54 000 mètres carrés de la demi-sphère et 1,2 million de surfaces individuelles, il est possible de faire défiler des images haute résolution via LED, la Terre, la Lune, un smiley géant, tout simplement. L'effet du plus grand écran LED du monde est époustouflant.

La luminosité de la Sphère a toutefois donné matière à réflexion aux pilotes de Formule 1. Les organisateurs ont maintenant promis aux as du GP : Lorsque les courses auront lieu, aucune image irritante ne sera diffusée, et surtout pas dans les couleurs qui intéressent les pilotes, c'est-à-dire le rouge, le jaune ou le bleu ; des couleurs qui sont diffusées le long de la piste par des stations de drapeaux et qui doivent être immédiatement saisies par les pilotes.

Joel Fisher, responsable de MSG Entertainment pour la sphère et donc partenaire de négociation de la Formule 1 : "Les pilotes n'ont pas à s'inquiéter. Tout est sûr. Il va de soi que nous répondrons à chaque demande de la Fédération internationale des sports automobiles (FIA). Nous avons essayé d'innombrables couleurs et insertions et avons développé une bonne compréhension de ce que nous pouvons montrer en toute bonne conscience".



"Nous allons insérer des images en direct du circuit, des casques de pilotes, des cartes à jouer avec les pilotes, bien sûr des publicités des entreprises partenaires de la Formule 1 - et puis nous avons encore quelques surprises en réserve pour les fans".





Le GP de Las Vegas à la télévision

Vendredi 17 novembre

05h15 : Sky Sport F1 - Début de la couverture des premiers essais libres

05h15 : ServusTV - début de la couverture de la première séance d'essais libres

05h30 : Première séance d'essais libres

07h00 : Sky Sport F1 - Conférence de presse des chefs d'équipe

08h00 : Sky Sport F1 - Chasing the Dream

08h15 : Sky Sport F1 - Hardenacke rencontre ... Mick Schumacher

08h45 : Sky Sport F1 - Début de la couverture de la deuxième séance d'essais libres

08h45 : ServusTV - Début de la couverture de la deuxième séance d'essais libres

09h00 : Deuxième séance d'essais libres

10h30 : Sky Sport F1 - Reprise de la première séance d'essais libres

12h00 : Sky Sport F1 - Reprise de la deuxième séance d'essais libres

14h00 : Sky Sport F1 - Reprise de la première séance d'essais libres

15h30 : Sky Sport F1 - Deuxième séance d'essais libres Reprise

17h00 : Sky Sport F1 - Course 2023 à Miami

20h00 : Sky Sport F1 - Première séance d'essais libres rediffusion

21h30 : Sky Sport F1 - Deuxième séance d'essais libres Reprise



Samedi 18 novembre

05h15 : Sky Sport F1 - Début de la couverture des troisièmes essais libres

05h15 : ServusTV - Début de la couverture de la troisième séance d'essais libres

05h30 : Troisième séance d'essais libres

07h00 : Sky Sport F1 - Hardenacke rencontre ... Franz Tost

07h45 : Sky Sport F1 - Course 1981 à Las Vegas

08.30 heures : Sky Sport F1 - Début de la couverture des qualifications

08.30 heures : ServusTV - Début de la couverture des qualifications

08.35 : SRF 2 - Début de la couverture des qualifications

09.00 heures : Qualifications

10h00 : ServusTV - Analyse des qualifications

10h30 : Sky Sport F1 - Conférence de presse qualifications

11h00 : Sky Sport F1 - Reprise des qualifications

12h30 : Sky Sport F1 - Hardenacke rencontre ... Franz Tost

13h15 : Sky Sport F1 - Top 10 Onboards : GP du Brésil 2023

13h30 : Sky Sport F1 - Reprise des qualifications

15h30 : Sky Sport F1 - Reprise des qualifications

17h30 : Sky Sport F1 - Conférence de presse qualifications rediffusion

20h00 : Sky Sport F1 - Reprise des qualifications

21h30 : Sky Sport F1 - Top 10 Onboards : GP du Brésil 2023

21h45 : Sky Sport F1 - Chasing the Dream

22h00 : Sky Sport F1 - Reprise des qualifications



Dimanche 19 novembre

05.00 heures : ServusTV - Compte à rebours de la course

05.30 : Sky Sport F1 - Rapports préliminaires du Grand Prix

06.10 : SRF 2 - Rapports préliminaires de la course

06.55 heures : Sky Sport F1 - Début de la couverture du Grand Prix

06.55 heures : SRF 2 - Début de la couverture du Grand Prix

07h00 : ServusTV - Début de la couverture du Grand Prix

07.00 heures : Grand Prix de Las Vegas (50 tours)

08.40 : ServusTV - Analyse du Grand Prix

08h45 : Sky Sport F1 - Analyses et interviews

09h10 : ORF 1 - Reprise du Grand Prix

09.30 : Sky Sport F1 - Conférence de presse course

10h00 : Sky Sport F1 - Le carnet de Ted

10h30 : Sky Sport F1 - Top 10 Onboards : GP du Mexique 2023

10h40 : ORF 1 - Accueil moteur

10h45 : Sky Sport F1 - Top 10 Onboards : GP du Brésil 2023

11.00 heures : Sky Sport F1 - Reprise de la course

12h35 : ServusTV - Highlights Grand Prix

13h00 : Sky Sport F1 - Le carnet de notes de Ted

13.30 heures : Sky Sport F1 - Reprise des rapports préliminaires du Grand Prix

14h55 : Sky Sport F1 - Début de la couverture du Grand Prix Reprise

15h00 : Grand Prix de Las Vegas (50 tours) Rediffusion

16h45 : Sky Sport F1 - Analyses et interviews

17h30 : Sky Sport F1 - Conférence de presse course

18h00 : Sky Sport F1 - Le carnet de Ted

20h30 : Sky Sport F1 - Reprise de la course

22.30 heures : Sky Sport F1 - Notebook de Ted

23h00 : Sky Sport F1 - Reprise de la course