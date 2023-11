Il GP di Las Vegas in televisione: I piloti temono la Sfera

Per quasi due mesi è stato IL tema di Las Vegas: "La Sfera". Questo auditorium con 18.600 posti a sedere affascina le persone: su 54.000 metri quadrati della semisfera e su 1,2 milioni di superfici individuali possono essere riprodotte immagini ad alta risoluzione tramite LED - la terra, la luna, una faccina gigante, semplicemente tutto. L'effetto del più grande schermo LED del mondo è stupefacente.

Tuttavia, la luminosità della Sphere ha fatto riflettere i piloti di Formula 1. Ora gli organizzatori hanno promesso agli assi del GP: Durante la guida non verranno riprodotte immagini fastidiose, soprattutto non nei colori rilevanti per i piloti, ovvero rosso, giallo e blu, colori che vengono riprodotti dalle postazioni delle bandiere lungo la pista e che devono essere immediatamente riconosciuti dai piloti.

Joel Fisher, responsabile dell'ambito presso MSG Entertainment e quindi partner negoziale della Formula 1: "I piloti non devono preoccuparsi. Tutto è sicuro. È ovvio che soddisferemo ogni requisito della FIA. Abbiamo provato innumerevoli colori e registrazioni e abbiamo sviluppato una buona comprensione di ciò che possiamo mostrare con la coscienza pulita".



"Mostreremo immagini in diretta dalla pista, caschi dei piloti, carte da gioco con i piloti, naturalmente la pubblicità delle aziende partner della Formula 1 - e poi abbiamo in serbo qualche sorpresa per i fan".





Il GP di Las Vegas in televisione

