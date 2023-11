GP de Las Vegas na televisão: Os pilotos temem a Esfera

Há quase dois meses que é o tema em Las Vegas: "A Esfera". Este auditório com 18.600 lugares fascina as pessoas - em 54.000 metros quadrados do hemisfério e 1,2 milhões de superfícies individuais, podem ser reproduzidas imagens de alta resolução através de LED - a terra, a lua, uma cara sorridente gigante, simplesmente tudo. O efeito do maior ecrã LED do mundo é impressionante.

No entanto, a luminosidade da Sphere deu que pensar aos pilotos de Fórmula 1. Agora, os organizadores prometeram aos ases do GP: Durante a condução, não serão reproduzidas imagens irritantes, especialmente nas cores que são relevantes para os pilotos, ou seja, vermelho, amarelo ou azul; cores que são reproduzidas a partir das estações de bandeiras ao longo da pista e que devem ser imediatamente reconhecidas pelos pilotos.

Joel Fisher, responsável pela esfera da MSG Entertainment e, por conseguinte, parceiro de negociação da Fórmula 1: "Os pilotos não precisam de se preocupar. Tudo está seguro. Escusado será dizer que cumpriremos todos os requisitos da FIA. Experimentámos inúmeras cores e gravações e desenvolvemos um bom entendimento do que podemos mostrar com a consciência tranquila".



"Vamos mostrar imagens em direto da pista, capacetes dos pilotos, cartas de jogar com os pilotos, claro, publicidade das empresas parceiras da Fórmula 1 - e depois temos algumas surpresas reservadas para os fãs."





GP de Las Vegas na televisão

Sexta-feira, 17 de novembro

05h15: Sky Sport F1 - início da cobertura dos primeiros treinos livres

05.15 hrs: ServusTV - início da cobertura dos primeiros treinos livres

05.30 hrs: Primeiros treinos livres

07h00: Sky Sport F1 - Conferência de imprensa dos chefes de equipa

08.00: Sky Sport F1 - Perseguindo o sonho

08.15: Sky Sport F1 - Hardenacke encontra... Mick Schumacher

08.45: Sky Sport F1 - Início da cobertura do segundo treino livre

08.45 hrs: ServusTV - Início da cobertura do segundo treino livre

09.00: Segundo treino livre

10h30: Sky Sport F1 - Repetição do primeiro treino livre

12.00: Sky Sport F1 - Repetição do segundo treino livre

14.00: Sky Sport F1 - Repetição do primeiro treino livre

15.30: Sky Sport F1 - Repetição do segundo treino livre

17.00: Sky Sport F1 - Corrida 2023 em Miami

20.00: Sky Sport F1 - Repetição do primeiro treino livre

21.30: Sky Sport F1 - Repetição do segundo treino livre



Sábado, 18 de novembro

05.15: Sky Sport F1 - Início da cobertura do terceiro treino livre

05.15 hrs: ServusTV - Início da cobertura do terceiro treino livre

05.30 hrs: Terceiro treino livre

07.00: Sky Sport F1 - Hardenacke encontra ... Franz Tost

07h45: Sky Sport F1 - Corrida de 1981 em Las Vegas

08.30: Sky Sport F1 - Início da cobertura da qualificação

08h30: ServusTV - Início da cobertura da qualificação

08h35: SRF 2 - Início da cobertura da qualificação

09h00: Qualificação

10h00: ServusTV - Análise da qualificação

10h30: Sky Sport F1 - Conferência de imprensa da qualificação

11h00: Sky Sport F1 - Repetição da qualificação

12h30: Sky Sport F1 - Hardenacke encontra ... Franz Tost

13.15: Sky Sport F1 - Top 10 a bordo: GP Brasil 2023

13h30: Sky Sport F1 - Repetição da qualificação

15h30: Sky Sport F1 - Repetição da qualificação

17h30: Sky Sport F1 - Repetição da conferência de imprensa da qualificação

20.00: Sky Sport F1 - Repetição da qualificação

21.30: Sky Sport F1 - Top 10 Onboards: GP Brasil 2023

21.45: Sky Sport F1 - Perseguindo o sonho

22.00: Sky Sport F1 - Repetição da qualificação



Domingo, 19 de novembro

05.00: ServusTV - Contagem decrescente para a corrida

05h30: Sky Sport F1 - Relatórios preliminares sobre o Grande Prémio

06h10: SRF 2 - Relatórios pré-corrida

06h55: Sky Sport F1 - Início da cobertura do Grande Prémio

06h55: SRF 2 - Início da cobertura do Grande Prémio

07.00 hrs: ServusTV - Início da cobertura do Grande Prémio

07h00: Grande Prémio de Las Vegas (50 voltas)

08h40: ServusTV - Análise do Grande Prémio

08h45: Sky Sport F1 - Análises e entrevistas

09h10: ORF 1 - Repetição do Grande Prémio

09h30: Sky Sport F1 - Conferência de imprensa da corrida

10h00: Sky Sport F1 - Caderno do Ted

10h30: Sky Sport F1 - Top 10 Onboards: GP México 2023

10h40: ORF 1 - Motorhome

10h45: Sky Sport F1 - Top 10 Onboards: GP Brasil 2023

11h00: Sky Sport F1 - Repetição da corrida

12h35: ServusTV - Melhores momentos do Grande Prémio

13h00: Sky Sport F1 - Caderno de anotações do Ted

13h30: Sky Sport F1 - Repetição da antevisão do Grande Prémio

14.55: Sky Sport F1 - Repetição da cobertura do Grande Prémio

15.00: Grande Prémio de Las Vegas (50 voltas)

16.45: Sky Sport F1 - Análises e entrevistas

17.30: Sky Sport F1 - Conferência de imprensa da corrida

18.00: Sky Sport F1 - Caderno do Ted

20.30: Sky Sport F1 - Repetição da corrida

22.30: Sky Sport F1 - Caderno do Ted

23.00: Sky Sport F1 - Repetição da corrida