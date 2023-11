Red Bull Racing : Contrat avec TAG-Heuer prolongé

Red Bull Racing et TAG-Heuer restent partenaires : l'annonce a été faite dans le cadre du GP de Las Vegas. Christian Horner, chef de l'équipe RBR, a déclaré : "Notre collaboration avec TAG-Heuer est une source d'inspiration et d'innovation, et nous continuerons à enthousiasmer un public mondial avec des activités communes et de nouveaux produits".

Frédéric Arnault, directeur général de TAG-Heuer : "TAG-Heuer est l'une des marques les plus prestigieuses de la Formule 1. Au cours des cinq dernières décennies, nous avons été engagés avec des écuries qui ont remporté au total 14 titres de champion du monde des pilotes et 11 fois la coupe des constructeurs".

Ce que de nombreux fans de course ne savent pas : La star hollywoodienne Steve McQueen a façonné le pilote de course cinématographique Michael Delaney du film culte "Le Mans" sur le modèle de l'inoubliable pilote de GP suisse Jo Siffert, et c'est lui qui avait fait entrer Heuer en Formule 1.



Jack W. Heuer, alors directeur de l'entreprise horlogère qui porte le nom de son arrière-grand-père, raconte dans le livre "Unser Le Mans" de l'acteur Siegfried Rauch : "J'avais eu accès à la scène de la course automobile grâce au pilote de Formule 1 et pilote d'usine Porsche Jo Siffert. Puis un autre coup de chance s'est produit. Siffert avait été détaché pour expliquer à Steve McQueen la Porsche 917 qu'il devait conduire lui-même lors de quelques tournages de films. Les deux hommes s'entendaient à merveille - sans doute parce qu'ils étaient tous deux issus d'un milieu modeste et qu'ils s'étaient battus pour arriver au sommet avec une bonne dose de bravoure".



"Quand Robert Posen, de l'équipe de production, a dit qu'il voulait commencer à tourner correctement demain et que McQueen devait choisir sa tenue définitive de pilote de course, il a désigné Siffert et a dit : 'Je veux être exactement comme lui'. Seppi a répondu : 'No problem!' et a sorti sa deuxième combinaison du camion, avec bien sûr son groupe sanguin brodé et les écussons des sponsors Gulf, Firestone et Heuer. Puis le regard de McQueen se posa sur la Heuer Monaco bleue au poignet de Siffert : 'Et bien sûr, il me faut aussi la montre !".