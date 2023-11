Red Bull Racing: prolungato il contratto con TAG-Heuer

Red Bull Racing e TAG-Heuer rimarranno partner: questo è stato annunciato al GP di Las Vegas. Christian Horner, Team Principal della RBR: "La nostra collaborazione con TAG-Heuer è fonte di ispirazione e innovazione, e continueremo a ispirare un pubblico globale con attività congiunte e nuovi prodotti".

Frédéric Arnault, Amministratore Delegato di TAG-Heuer: "TAG-Heuer è uno dei marchi più prestigiosi della Formula 1. Negli ultimi cinque decenni, abbiamo collaborato con squadre da corsa che hanno vinto un totale di 14 titoli del Campionato del Mondo Piloti e undici Coppe Costruttori".

Quello che molti appassionati di corse non sanno: La star hollywoodiana Steve McQueen ha modellato il pilota Michael Delaney del film cult "Le Mans" sull'indimenticato pilota svizzero di GP Jo Siffert, e ha portato Heuer in Formula 1.



Jack W. Heuer, allora amministratore delegato dell'azienda orologiera che portava il nome del suo bisnonno, racconta nel libro "La nostra Le Mans" dell'attore Siegfried Rauch: "Attraverso il pilota di Formula 1 e pilota ufficiale Porsche Jo Siffert, avevo avuto accesso alla scena delle corse. Poi accadde un altro colpo di fortuna. Siffert era stato incaricato di spiegare a Steve McQueen la Porsche 917, che avrebbe guidato lui stesso in alcune riprese cinematografiche. I due uomini andavano molto d'accordo, probabilmente perché entrambi provenivano da ambienti modesti e avevano lottato per arrivare in alto con una buona dose di spavalderia".



Quando Robert Posen della produzione disse che voleva iniziare le riprese domani e che McQueen doveva decidere il suo abbigliamento da corsa definitivo, indicò Siffert e disse: "Voglio essere esattamente come lui". Seppi rispose: "Nessun problema!" e tirò fuori dal camion la sua seconda tuta, naturalmente con il gruppo sanguigno ricamato e le toppe degli sponsor Gulf, Firestone e Heuer. Poi lo sguardo di McQueen cadde sull'Heuer Monaco blu al polso di Siffert: "E naturalmente ho bisogno anche dell'orologio!".