Red Bull Racing: prolongamento do contrato com a TAG-Heuer

A Red Bull Racing e a TAG-Heuer vão continuar a ser parceiras: este facto foi anunciado no GP de Las Vegas. Christian Horner, Diretor de Equipa da RBR: "A nossa colaboração com a TAG-Heuer é uma fonte de inspiração e inovação, e continuaremos a inspirar um público global com actividades conjuntas e novos produtos."

Frédéric Arnault, Diretor Geral da TAG-Heuer: "A TAG-Heuer é uma das marcas mais prestigiadas da Fórmula 1. Nas últimas cinco décadas, estivemos envolvidos com equipas de corrida que ganharam um total de 14 títulos do Campeonato do Mundo de Pilotos e onze Taças de Construtores."

O que muitos fãs de corridas não sabem: A estrela de Hollywood Steve McQueen modelou o piloto de corridas Michael Delaney do filme de culto "Le Mans" no inesquecível piloto de GP suíço Jo Siffert, e trouxe a Heuer para a Fórmula 1.



Jack W. Heuer, então Diretor-Geral da empresa de relógios com o nome do seu bisavô, conta no livro "Our Le Mans" do ator Siegfried Rauch: "Através do piloto de Fórmula 1 e piloto da Porsche, Jo Siffert, tive acesso à cena das corridas. Depois, aconteceu outro golpe de sorte. Siffert tinha sido destacado para explicar o Porsche 917 a Steve McQueen, que ele próprio iria conduzir em algumas filmagens. Os dois homens entenderam-se de forma brilhante - provavelmente porque ambos vinham de origens modestas e tinham lutado para chegar ao topo com uma boa dose de bravata."



Quando Robert Posen, da equipa de produção, disse que queria começar a filmar amanhã e que McQueen tinha de escolher o seu fato de corrida definitivo, apontou para Siffert e disse: "Quero ficar exatamente como ele. Seppi disse: "Não há problema!" e tirou o seu segundo conjunto do camião, claro que com o grupo sanguíneo bordado e os emblemas dos patrocinadores da Gulf, Firestone e Heuer. Depois, o olhar de McQueen recaiu sobre o Heuer Monaco azul no pulso de Siffert: "E claro que também preciso do relógio!"