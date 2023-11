Charles Leclerc (Ferrari): Las Vegas tiene que cambiar eso

El Gran Premio de Las Vegas tiene un nombre muy apropiado: La entrada básica con acceso a los alrededores de la emocionante "Esfera" cuesta ¡casi 900 euros! Esto también genera críticas entre los pilotos de Fórmula 1.

El as de Ferrari Charles Leclerc afirma: "Creo que eso tiene que cambiar en Las Vegas. Tenemos que tener cuidado de no alejar a los aficionados debido a los elevados precios. Ahora tenemos algunos fines de semana de GP en los que creo que las entradas son demasiado caras".

El cinco veces ganador de un GP continúa: "Si un aficionado normal ya no puede permitirse ir a la carrera, entonces tenemos que tomar medidas aquí."

Pilotos como Max Verstappen y Lando Norris han criticado el llamativo factor espectáculo del fin de semana de carreras en Las Vegas. Pero Charles Leclerc lo relativiza: "Por supuesto, hay mucho espectáculo. Pero si no es aquí, ¿dónde?".



"Para mí, hay que preservar los valores fundamentales de este deporte. Pero debemos utilizar el potencial de ciertos lugares para mostrar la Fórmula 1 de la forma más prominente posible, y Las Vegas es un excelente ejemplo de ello."



"Es importante que también atraigamos a personas que inicialmente no tienen mucho que ver con las carreras, y que luego se convierten en aficionados cuando ven nuestros coches. Si el resultado final es que atraemos a más espectadores, entonces un poco de espectáculo me parece bien."



"Sería demasiado para mí si tuviéramos que organizar semejante jaleo en cada carrera. Pero eso no es lo que hacemos. Un poco más de espectáculo en algunas carreras al año, como en Miami o aquí en Las Vegas, no hace daño. En general, la Fórmula 1 está haciendo un buen trabajo aquí".