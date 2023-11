Charles Leclerc (Ferrari) : Las Vegas doit changer cela

Le Grand Prix de Las Vegas porte un nom tout à fait approprié : L'entrée de base avec accès à la zone autour de l'excitante "Sphere" coûte près de 900 euros ! Cela suscite aussi des critiques parmi les pilotes de Formule 1.

L'as de Ferrari Charles Leclerc déclare : "Je pense que cela doit changer à Las Vegas. Nous devons faire attention à ne pas nous éloigner des fans à cause des prix élevés. En attendant, nous avons quelques week-ends de GP où les billets sont à mon avis trop chers".

Le quintuple vainqueur de GP poursuit : "Si un fan normal ne peut plus se permettre d'assister à la course, c'est là que nous devons actionner le levier".

Des pilotes comme Max Verstappen et Lando Norris ont critiqué le facteur spectacle marquant du week-end de course de Las Vegas. Mais Charles Leclerc relativise : "Certes, il y a déjà beaucoup de spectacle. Mais si ce n'est pas ici, alors où ?"



"Pour moi, les valeurs fondamentales du sport doivent être préservées. Mais nous devons utiliser le potentiel de certains lieux pour mettre la Formule 1 en avant, le plus possible, et Las Vegas en est un excellent exemple".



"Il est important d'attirer des gens qui, au départ, n'ont pas grand-chose à voir avec la course automobile - et qui deviennent ensuite des fans lorsqu'ils voient nos voitures. Si, en fin de compte, cela nous permet d'attirer plus de spectateurs, alors un peu de spectacle me convient".



"Ce serait trop pour moi si nous faisions un tel tapage à chaque course. Mais ce n'est pas le cas. Pour certaines courses de l'année, un peu plus de spectacle, comme à Miami ou ici à Las Vegas, cela ne peut pas faire de mal. Dans l'ensemble, la Formule 1 fait du bon travail ici".