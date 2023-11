Charles Leclerc (Ferrari): Las Vegas deve cambiare le cose

Il Gran Premio di Las Vegas ha un nome appropriato: L'ingresso base con accesso all'area intorno all'emozionante "Sfera" costa quasi 900 euro! Questo genera critiche anche tra i piloti di Formula 1. L'asso della Ferrari Charles Leclerc dice: "Penso che questo debba cambiare a Las Vegas.

L'asso della Ferrari Charles Leclerc afferma: "Credo che a Las Vegas le cose debbano cambiare. Dobbiamo stare attenti a non allontanare i tifosi a causa dei prezzi elevati. Ora abbiamo alcuni weekend di GP in cui penso che i biglietti siano troppo costosi".

Il cinque volte vincitore di un GP continua: "Se un normale fan non può più permettersi di andare alla gara, allora dobbiamo prendere provvedimenti".

Piloti come Max Verstappen e Lando Norris hanno criticato l'impressionante fattore di spettacolo del weekend di gara di Las Vegas. Ma Charles Leclerc mette le cose in prospettiva: "Certo, c'è molto spettacolo. Ma se non qui, dove?".



"Per me, i valori fondamentali dello sport devono essere preservati. Ma dovremmo sfruttare il potenziale di alcune sedi per mettere in mostra la Formula 1 il più possibile, e Las Vegas ne è un esempio eccellente".



"È importante attirare anche persone che inizialmente non hanno molto a che fare con le corse e che poi diventano fan quando vedono le nostre auto. Se il risultato è che attiriamo più spettatori, allora un po' di spettacolo mi va bene".



"Sarebbe troppo per me se dovessimo organizzare un simile spettacolo a ogni gara. Ma non è quello che facciamo. Un po' di spettacolo in più in qualche gara all'anno, come a Miami o qui a Las Vegas, non può far male. Tutto sommato, la Formula 1 sta facendo un buon lavoro qui".