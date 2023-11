Charles Leclerc (Ferrari): Las Vegas tem de mudar isso

O Grande Prémio de Las Vegas tem um nome apropriado: A entrada básica com acesso à área em redor da excitante "Esfera" custa quase 900 euros! Este facto também gera críticas entre os pilotos de Fórmula 1.

Charles Leclerc, o ás da Ferrari, afirma: "Penso que isso tem de mudar em Las Vegas. Temos de ter cuidado para não afastar os fãs por causa dos preços elevados. Agora temos alguns fins-de-semana de GP em que acho que os bilhetes são demasiado caros."

O cinco vezes vencedor de GP continua: "Se um fã normal já não pode pagar para ir à corrida, então temos que tomar medidas aqui".

Pilotos como Max Verstappen e Lando Norris criticaram o fator espetáculo do fim de semana de corrida em Las Vegas. Mas Charles Leclerc põe as coisas em perspetiva: "Claro que há muito espetáculo. Mas se não for aqui, então onde?".



"Para mim, os valores fundamentais do desporto devem ser preservados. Mas devemos utilizar o potencial de certos locais para mostrar a Fórmula 1 da forma mais proeminente possível, e Las Vegas é um excelente exemplo disso".



"É importante que também atraiamos pessoas que inicialmente não têm muito a ver com as corridas - e que depois se tornam fãs quando vêem os nossos carros. Se o resultado final é atrair mais espectadores, então um pequeno espetáculo é bom para mim."



"Seria demasiado para mim se tivéssemos de organizar um espetáculo destes em todas as corridas. Mas não é isso que fazemos. Um pouco mais de espetáculo em algumas corridas por ano, como em Miami ou aqui em Las Vegas, não faz mal nenhum. Em suma, a Fórmula 1 está a fazer um bom trabalho aqui".