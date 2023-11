Lewis Hamilton: "¡Den una oportunidad a Las Vegas!"

En la inauguración del circuito Strip de Las Vegas, los organizadores hicieron aparecer a toda una serie de estrellas mundiales, y eso fue solo un aperitivo de lo que ocurrirá aquí antes del Gran Premio.

Me trae recuerdos de Austin 2017 y Miami 2023, con presentaciones de pilotos que fueron recibidas con polémica por pilotos y aficionados.

Tom Garfinkel, director general del equipo de fútbol americano Miami Dolphins y del Hard Rock Stadium, me habló del GP de Miami: "La pieza central para mí tiene que ser una pista que promueva un deporte emocionante. El segundo objetivo es crear una atmósfera similar a la de Disneylandia, porque las carreras son el núcleo, pero también lo es el entorno, la sensación. Los aficionados deben sentir el sabor de la ciudad. Queremos destacar". Lo mismo se aplica a Las Vegas.

La FIA ha aceptado cambiar el procedimiento habitual antes de una prueba del campeonato del mundo "caso por caso". Para Miami, esto significaba Los pilotos fueron presentados individualmente.



Tras el típico espectáculo estadounidense de Austin en 2017 (con el duelo mundialista entre Lewis Hamilton con Mercedes y Sebastian Vettel con Ferrari), muchos aficionados al GP pensaron: ¿no era demasiado?



Los tejanos agitaron las cosas con el gran cucharón antes del Gran Premio de EE.UU. de 2017, completo con música de marcha rápida, animadoras radiantes de oreja a oreja y una extensa presentación de pilotos a cargo de Michael Buffer, la voz del boxeo. El interludio del señor "Let's get ready to rumble" fue recibido con reacciones encontradas en el paddock del Gran Premio.



El jefe del equipo Mercedes, Toto Wolff, declaró entonces: "La Fórmula 1 es un producto maravilloso, y creo que es bueno que se busquen formas y medios de presentar este producto de una manera más glamurosa. Creo que el speaker de boxes Michael Buffer y todos los grupos musicales encajaron muy bien en el GP de EE.UU. y en Austin".



Los rivales por el título Lewis Hamilton y Sebastian Vettel se situaron justo enfrente durante el himno, con sólo el trofeo del Campeonato del Mundo entre ellos. El duelo por el Campeonato del Mundo en el centro de atención, eso fue en pocas palabras. El ocho veces campeón olímpico Usain Bolt dio finalmente la bandera verde para la vuelta de formación y más tarde también se le vio en el podio, donde hizo la típica pose del rayo con el ganador Hamilton.



El espectáculo inaugural en Las Vegas fue un anticipo de lo que está por venir. Lewis Hamilton, siete veces campeón de Fórmula 1, declaró: "La gente tiene que darse cuenta de que, al fin y al cabo, somos un negocio. Aunque obviamente queremos ofrecer un buen deporte".



"Básicamente, Estados Unidos es un país enorme, así que tres carreras es lo apropiado, también a la vista de cómo ha aumentado mucho el interés por Estados Unidos. Por supuesto que va a ser un gran espectáculo, por supuesto que no se puede comparar con lugares tradicionales como Silverstone. Pero con el tiempo la gente llegará a amar nuestro deporte y nosotros tenemos el privilegio de formar parte de este proceso de crecimiento".



"En lo que respecta a todo el evento y al circuito, sólo puedo decir: den una oportunidad a Las Vegas. Yo mismo aún no estoy seguro de que podamos mostrar un buen deporte aquí. Pero nadie debería hablar mal de todo esto antes de que hayamos recorrido un solo metro".