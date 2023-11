Lewis Hamilton : "Donnez une chance à Las Vegas !"

Lors de l'inauguration du Las Vegas Strip Circuit, les organisateurs ont fait défiler toute une série de stars mondiales, et ce n'était qu'une mise en bouche de ce qui va se passer ici avant le Grand Prix.

Cela rappelle les souvenirs d'Austin 2017 et de Miami 2023, avec des présentations de pilotes qui avaient été accueillies de manière controversée par les pilotes et les fans.

Tom Garfinkel, directeur général de l'équipe de football américain des Miami Dolphins et du Hard Rock Stadium, m'a dit à propos du GP de Miami : "Pour moi, le centre doit être une piste qui favorise un sport passionnant. Le deuxième objectif est de créer une ambiance comme à Disneyland, car la course est le noyau, mais il s'agit aussi de l'environnement, du feeling. Il faut donner aux fans le goût de la ville. Nous voulons nous démarquer". Il en va de même pour Las Vegas.

La Fédération internationale du sport automobile (FIA) a accepté de modifier "au cas par cas" la procédure habituelle avant une course du championnat du monde. Pour Miami, cela signifiait : Les pilotes ont été présentés individuellement.



Après le spectacle typiquement américain de 2017 à Austin (avec le duel pour le championnat du monde entre Lewis Hamilton avec Mercedes et Sebastian Vettel avec Ferrari), de nombreux adeptes de GP ont estimé que ce n'était pas un peu trop ?



Avant le Grand Prix des Etats-Unis 2017, les Texans ont mis les petits plats dans les grands, avec une musique de marche entraînante, des pom-pom girls au rayonnement permanent et une présentation détaillée des pilotes par Michael Buffer, la voix de la boxe. L'intervention de Monsieur "Let's get ready to rumble" a été accueillie de manière mitigée dans le camp des pilotes de Grand Prix.



Le chef de l'équipe Mercedes, Toto Wolff, avait alors déclaré : "La Formule 1 est un produit fabuleux et je pense qu'il est bon de chercher des moyens de présenter ce produit de manière plus éclatante sur l'étalage. J'ai trouvé que le porte-parole de la boxe, Michael Buffer, et tous les groupes s'adaptaient parfaitement au GP des États-Unis et à Austin".



Les rivaux pour le titre, Lewis Hamilton et Sebastian Vettel, se sont retrouvés directement face à face au moment de l'hymne, avec pour seule séparation la coupe du monde. Le duel du championnat du monde au centre de l'attention, c'était au point. Usain Bolt, huit fois champion olympique, a finalement donné le feu vert au tour d'introduction en agitant le drapeau vert et on l'a vu plus tard sur le podium, où il a pris la pose typique du flash avec le vainqueur Hamilton.



Le spectacle d'ouverture de Las Vegas était un avant-goût de ce qui nous attend ici, et le septuple champion de Formule 1 Lewis Hamilton fait remarquer : "Les gens doivent être conscients qu'en fin de compte, nous sommes un business. Même si, bien sûr, nous voulons fournir du bon sport".



"Fondamentalement, l'Amérique est un pays immense, trois courses sont donc appropriées, même dans le contexte de la manière dont l'intérêt aux Etats-Unis a fortement augmenté. Bien sûr, tout cela sera un énorme spectacle, bien sûr, ce n'est pas comparable aux sites traditionnels comme Silverstone. Mais au fil du temps, les gens vont aimer notre sport et nous avons le privilège de faire partie de ce processus de croissance".



"En ce qui concerne l'ensemble de l'événement et le circuit, je ne peux que dire - donnez une chance à Las Vegas. Je ne sais pas encore si nous pourrons montrer du bon sport ici. Mais personne ne devrait dire du mal de tout cela avant que nous ayons parcouru ne serait-ce qu'un mètre".