Lewis Hamilton: "Date una possibilità a Las Vegas!".

All'inaugurazione del Las Vegas Strip Circuit, gli organizzatori hanno fatto apparire una serie di star mondiali, ed è stato solo un assaggio di ciò che accadrà qui prima del Gran Premio.

La memoria torna ad Austin 2017 e a Miami 2023, con presentazioni di piloti accolte da polemiche sia da parte dei piloti sia da parte dei fan.

Tom Garfinkel, direttore generale della squadra di football americano Miami Dolphins e dell'Hard Rock Stadium, mi ha parlato del GP di Miami: "Per me il fulcro deve essere una pista che promuova uno sport emozionante. Il secondo obiettivo è quello di creare un'atmosfera simile a quella di Disneyland, perché le corse sono il fulcro, ma si tratta anche dell'ambiente circostante, delle sensazioni. I tifosi devono percepire il sapore della città. Vogliamo distinguerci". Lo stesso vale per Las Vegas.

La FIA ha accettato di modificare la procedura abituale prima di una gara del campionato mondiale "caso per caso". Per Miami, ciò ha significato I piloti sono stati presentati individualmente.



Dopo lo spettacolo tipico degli Stati Uniti ad Austin nel 2017 (con il duello mondiale tra Lewis Hamilton con la Mercedes e Sebastian Vettel con la Ferrari), molti appassionati di GP hanno pensato: non era un po' troppo?



I texani hanno dato una bella scossa prima del Gran Premio degli Stati Uniti 2017, con tanto di musica da marcia scattante, cheerleader raggianti da un orecchio all'altro e un'ampia presentazione dei piloti da parte di Michael Buffer, la voce della boxe. L'intermezzo di "Let's ready to rumble" è stato accolto con reazioni contrastanti nel paddock del Gran Premio.



Toto Wolff, capo della scuderia Mercedes, ha dichiarato: "La Formula 1 è un prodotto meraviglioso e credo sia positivo che si cerchino modi e mezzi per presentare questo prodotto in modo più affascinante. Ho pensato che lo speaker dei box Michael Buffer e tutti i gruppi musicali fossero un'ottima soluzione per il GP degli Stati Uniti e per Austin".



I rivali per il titolo Lewis Hamilton e Sebastian Vettel si sono trovati l'uno di fronte all'altro durante l'inno, con solo il trofeo del Campionato del Mondo tra loro. Il duello per il titolo mondiale al centro dell'attenzione, in poche parole. L'otto volte campione olimpico Usain Bolt ha infine dato la bandiera verde per il giro di formazione e successivamente è stato visto anche sul podio, dove ha assunto la tipica posa da fulmine con il vincitore Hamilton.



Lo spettacolo di apertura a Las Vegas è stato un assaggio di ciò che verrà e il sette volte campione di Formula 1 Lewis Hamilton ha dichiarato: "La gente deve rendersi conto che alla fine della giornata siamo un'azienda. Anche se ovviamente vogliamo offrire un buon sport".



"In fondo, l'America è un Paese enorme, quindi tre gare sono appropriate, anche in considerazione del fatto che l'interesse per gli USA è aumentato notevolmente. Naturalmente sarà uno spettacolo enorme, non c'è paragone con le sedi tradizionali come Silverstone. Ma col tempo la gente imparerà ad amare il nostro sport e noi abbiamo il privilegio di far parte di questo processo di crescita".



"Per quanto riguarda l'evento nel suo complesso e la pista, posso solo dire: date una possibilità a Las Vegas. Io stesso non sono ancora sicuro che qui si possa fare del buon sport. Ma nessuno dovrebbe parlare male di questo evento prima ancora di aver percorso un solo metro".