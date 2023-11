Lewis Hamilton: "Dêem uma oportunidade a Las Vegas!

Na inauguração do Circuito da Strip de Las Vegas, os organizadores fizeram aparecer uma série de estrelas mundiais, e isso foi apenas uma amostra do que se vai passar aqui antes do Grande Prémio.

Traz de volta memórias de Austin 2017 e Miami 2023, com apresentações de pilotos que foram recebidas com controvérsia tanto por pilotos como por fãs.

Tom Garfinkel, diretor-geral da equipa de futebol americano Miami Dolphins e do Hard Rock Stadium, falou-me do GP de Miami: "Para mim, a peça central tem de ser uma pista que promova um desporto emocionante. O segundo objetivo é criar uma atmosfera semelhante à da Disneylândia, porque a corrida é o núcleo, mas também tem a ver com o ambiente, a sensação. Os adeptos devem sentir o sabor da cidade. Queremos destacar-nos". O mesmo se aplica a Las Vegas.

A FIA concordou em alterar o procedimento habitual antes de uma ronda do campeonato do mundo "caso a caso". Para Miami, isso significou Os pilotos foram apresentados individualmente.



Depois do espetáculo típico dos EUA em Austin, em 2017 (com o duelo pelo título mundial entre Lewis Hamilton, da Mercedes, e Sebastian Vettel, da Ferrari), muitos adeptos do GP pensaram: não terá sido um pouco demais?



Os texanos agitaram as coisas com a concha grande antes do Grande Prémio dos EUA de 2017, com música de marcha rápida, líderes de claque a sorrir de orelha a orelha e uma extensa apresentação dos pilotos por Michael Buffer, a voz do boxe. O interlúdio do Sr. "Let's get ready to rumble" foi recebido com reacções mistas no paddock do Grande Prémio.



O chefe de equipa da Mercedes, Toto Wolff, disse na altura: "A Fórmula 1 é um produto maravilhoso e penso que é bom quando se procuram formas e meios de apresentar este produto de uma forma mais glamorosa. Achei que o locutor Michael Buffer e todas as bandas se encaixavam perfeitamente no GP dos EUA e em Austin".



Os rivais Lewis Hamilton e Sebastian Vettel ficaram frente a frente durante o hino, apenas com o troféu do Campeonato do Mundo entre eles. O duelo do Campeonato do Mundo no centro das atenções, isto foi em poucas palavras. Usain Bolt, oito vezes campeão olímpico, deu finalmente a bandeira verde para a volta de formação e, mais tarde, também foi visto no pódio, onde fez a típica pose do relâmpago com o vencedor Hamilton.



O espetáculo de abertura em Las Vegas foi uma amostra do que está para vir e Lewis Hamilton, sete vezes campeão de Fórmula 1, afirmou: "As pessoas têm de perceber que, no fim de contas, somos um negócio. Apesar de querermos, obviamente, proporcionar um bom desporto".



"Basicamente, a América é um país enorme, por isso três corridas são apropriadas, também tendo em conta que o interesse nos EUA aumentou muito. Claro que vai ser um grande espetáculo, claro que não se compara com locais tradicionais como Silverstone. Mas as pessoas vão começar a gostar do nosso desporto ao longo do tempo e nós temos o privilégio de fazer parte deste processo de crescimento."



"No que diz respeito a todo o evento e à pista, só posso dizer - dêem uma oportunidade a Las Vegas. Eu próprio ainda não tenho a certeza se podemos mostrar bom desporto aqui. Mas ninguém deve falar mal de tudo isto antes de termos percorrido um único metro."