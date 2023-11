George Russell: "¿Pista de Las Vegas? Soy escéptico"

No hay que preocuparse por el espectáculo fuera de la pista en Las Vegas. Aparte de Nueva York, no conozco ninguna otra ciudad que ofrezca más entretenimiento de ningún tipo. Pero muchos aficionados a la Fórmula 1 se preguntan: ¿Proporcionará también buen espectáculo el nuevo circuito urbano llamado Las Vegas Strip Circuit?

George Russell, ganador del GP, también se ha hecho esta pregunta. El piloto de Mercedes dice: "Entiendo la idea que hay detrás del trazado de la pista. Pero no creo que vaya a ser una pista muy divertida para los pilotos".

"En última instancia, millones de aficionados nos ven porque quieren ver una carrera emocionante, con muchos duelos y numerosas maniobras de adelantamiento. Creo que sólo los aficionados de toda la vida aprecian la importancia de circuitos históricos como Silverstone o Mónaco. Los tiempos están cambiando y deberíamos aceptarlo".

"Pero cuando miro el trazado de la pista, no me imagino a Las Vegas convirtiéndose en un circuito de culto. La idea detrás del trazado son las maniobras de adelantamiento. Pero, ¿realmente experimentaremos un buen deporte? Soy escéptico".



Pero, ¿por qué? Russell profundiza: "Bueno, tenemos este largo paso a toda velocidad por el Strip. Pero como solemos pilotar con alerones más bien planos, el efecto del DRS ajustable del alerón trasero será menos potente que en otros circuitos. En el Circuit de Barcelona-Catalunya, por ejemplo, el DRS vale más de medio segundo en recta, aquí es sólo una décima de segundo".



"No creo que puedas ponértelo tan fácil y decir: vale, tenemos una recta larga, así que el deporte es automáticamente bueno".



Tenemos dos zonas de DRS en el circuito Strip de Las Vegas. Una zona está en Koval Street a partir de la curva 4, la segunda está en el Strip, es decir, Las Vegas Boulevard, después de la curva 12.