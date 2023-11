George Russell : "La piste de Las Vegas ? Je suis sceptique"



Par Mathias Brunner - Traduction automatique de Allemand

Mercedes-Benz

Le Las Vegas Strip Circuit est le troisième circuit de F1 le plus long (après Spa-Francorchamps et Djeddah) et permet d'atteindre des vitesses supérieures à 340 km/h. Mais permet-il aussi de faire du bon sport ? George Russell : "Je suis sceptique".

