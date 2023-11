George Russell: "Pista di Las Vegas? Sono scettico"

Non dobbiamo preoccuparci dello spettacolo fuori dalla pista a Las Vegas. A parte New York, non conosco nessun'altra città che offra più intrattenimento di qualsiasi tipo. Ma molti appassionati di Formula 1 si chiedono: il nuovo circuito cittadino chiamato Las Vegas Strip Circuit offrirà anche un buon intrattenimento?

Anche il vincitore del GP George Russell si è posto questa domanda. Il pilota della Mercedes afferma: "Capisco il pensiero che sta dietro al layout della pista. Ma non credo che sarà una pista molto divertente per i piloti".

"In definitiva, milioni di fan ci guardano perché vogliono vedere una gara emozionante, con molti duelli e numerose manovre di sorpasso. Credo che solo i fan di vecchia data apprezzino l'importanza di circuiti storici come Silverstone o Monaco. I tempi stanno cambiando e noi dovremmo accettarlo".

"Ma se guardo il tracciato, non riesco a immaginare che Las Vegas diventi un circuito di culto. L'idea alla base del tracciato è quella delle manovre di sorpasso. Ma si assisterà davvero a un buon livello di sport? Sono scettico".



Ma perché? Russell approfondisce: "Beh, abbiamo questo lungo passaggio a tutto gas lungo la Strip. Ma poiché in genere guidiamo con ali piuttosto piatte, l'effetto del DRS regolabile dell'ala posteriore sarà meno potente che su altri circuiti. Sul Circuito di Barcellona-Catalunya, ad esempio, il DRS vale più di mezzo secondo sul rettilineo, mentre qui vale solo un decimo di secondo".



"Non credo che si possa rendere tutto così facile e dire: "Ok, abbiamo un lungo rettilineo, quindi lo sport è automaticamente buono".



Sul circuito Strip di Las Vegas ci sono due zone DRS. Una zona si trova su Koval Street a partire dalla curva 4, la seconda è sulla Strip, cioè Las Vegas Boulevard, dopo la curva 12.