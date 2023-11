George Russell: "Pista de aterragem em Las Vegas? Estou cético"

Não precisamos de nos preocupar com o espetáculo fora da pista em Las Vegas. Para além de Nova Iorque, não conheço nenhuma outra cidade que ofereça mais entretenimento de qualquer tipo. Mas muitos fãs da Fórmula 1 perguntam-se: será que o novo circuito de rua, chamado Las Vegas Strip Circuit, também vai proporcionar bom entretenimento?

O vencedor de um GP, George Russell, também foi questionado sobre esta questão. O piloto da Mercedes diz: "Compreendo a ideia por detrás do traçado da pista. Mas acho que não vai ser uma pista muito agradável para os pilotos".

"Em última análise, milhões de fãs assistem-nos porque querem ver uma corrida emocionante, com muitos duelos e inúmeras manobras de ultrapassagem. Penso que apenas os fãs de longa data apreciam a importância de circuitos históricos como Silverstone ou Mónaco. Os tempos estão a mudar e devemos aceitar isso".

"Mas quando olho para o traçado da pista, não consigo imaginar Las Vegas a tornar-se um circuito de culto. A ideia por detrás do traçado são as manobras de ultrapassagem. Mas será que vamos realmente experimentar um bom desporto? Estou cético."



Mas porquê? Russell vai mais longe: "Bem, temos esta longa passagem a todo o gás pela Strip. Mas como normalmente conduzimos com asas planas, o efeito do DRS ajustável da asa traseira será menos poderoso do que noutros circuitos. No Circuito de Barcelona-Catalunha, por exemplo, o DRS vale mais de meio segundo na reta da meta, aqui vale apenas um décimo de segundo."



Acho que não se pode facilitar as coisas e dizer: "Ok, temos uma longa reta, por isso o desporto é automaticamente bom."



Temos duas zonas DRS no Circuito da Strip de Las Vegas. Uma zona é na Koval Street a partir da curva 4, a segunda é na Strip, ou seja, na Las Vegas Boulevard, depois da curva 12.