Las Vegas, la ville la plus dangereuse du monde : Chaos après 10 minutes, deux voitures cassées !

La première séance d'essais sur le nouveau circuit Strip de Las Vegas s'est terminée par une honte : la Ferrari de Carlos Sainz s'est arrêtée après un mauvais coup, il s'est avéré que le cadre en béton d'une plaque d'égout s'était brisé.

La FIA doit maintenant vérifier toutes les plaques d'égout et on ne sait pas encore si et quand la deuxième séance d'essais pourra avoir lieu.

Drapeau rouge après à peine dix minutes : La Ferrari de Carlos Sainz s'est arrêtée après un mauvais coup sur la voiture. Le directeur de la course de Formule 1, Niels Wittich, n'a pris aucun risque pour faire évacuer la voiture arrêtée à la hauteur du Casino de Paris. L'exercice a duré près de dix minutes.

Situation à la même heure : Leclerc devant Hülkenberg, puis Magnussen et Verstappen. Leclerc entre-temps à 1:41 min.

Puis l'annonce de la FIA : les essais ne reprendront pas ! Visages incrédules parmi les fans, étonnement également dans la voie des stands.



Apparemment, il y a un problème avec un bouchon de vidange, ce qui arrive régulièrement en Formule 1.



Le soubassement de la Ferrari de Sainz a été gravement endommagé, la suspension est également cassée, la cellule de survie est peut-être aussi endommagée.



Le châssis Alpine d'Esteban Ocon a également été endommagé.



Carlos Sainz va bien.



Pour des raisons de sécurité, la FIA n'a pas eu d'autre choix que d'interrompre la séance d'essais.



Niels Wittich et son équipe se sont rendus sur le lieu de l'incident pour voir ce qu'il en est.





1ère séance d'entraînement, Las Vegas

01 Charles Leclerc (MC), Ferrari, 1:40,909 min

02. Nico Hülkenberg (D), Haas, +2,537 sec

03. Kevin Magnussen (DK), Haas, +3,352

04. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, +3,488

05. Esteban Ocon (F), Alpine, +4,456

06. George Russell (GB), Mercedes, +4,588

07. Carlos Sainz (E), Ferrari, +4,915

08. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, +4,999

09. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +5,884

10. Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, +6,238

11. Pierre Gasly (F), Alpine, +7,344

12. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +7,604

13. Daniel Ricciardo (AUS), AlphaTauri, +7,741

14. Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, +7,913

15. Lando Norris (GB), McLaren, +8,038

16. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, sans temps

17. Oscar Piastri (AUS), McLaren, sans temps

18. Alex Albon (T), Williams, sans temps

19. Fernando Alonso (E), Aston Martin, sans temps

20. Logan Sargeant (USA), Williams, sans temps