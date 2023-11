Las Vegas: Caos dopo 10 minuti, due auto distrutte!

Prime prove del Gran Premio di Las Vegas sul nuovo Las Vegas Strip Circuit: miglior tempo per Charles Leclerc, ma la sessione non è stata ripresa dopo il guasto alla Ferrari di Carlos Sainz.

La prima sessione di prove sul nuovo Strip Circuit di Las Vegas finisce in disgrazia: la Ferrari di Carlos Sainz si è fermata dopo una brutta botta, perché si è scoperto che la cornice di cemento di un tombino era rotta.

La FIA deve ora controllare tutti i tombini e non è ancora chiaro se e quando si potrà svolgere la seconda sessione di prove.

Bandiera rossa dopo appena dieci minuti: La Ferrari di Carlos Sainz si è fermata dopo una brutta botta alla vettura. Il direttore di gara della Formula 1 Niels Wittich non ha rischiato di far rimuovere la vettura, che si era fermata al Casinò di Parigi. L'operazione è durata quasi dieci minuti.

Allo stesso tempo, Leclerc ha preceduto Hülkenberg, poi Magnussen e Verstappen. Leclerc ora è a 1:41 min.

Poi la FIA ha annunciato che le prove non sarebbero riprese! Volti increduli tra i tifosi, stupore anche ai box.



A quanto pare c'è un problema con un tombino, che in Formula 1 si ripete spesso.



Il sottoscocca della Ferrari di Sainz è stato gravemente danneggiato, la sospensione è rotta e anche la cellula di sopravvivenza potrebbe essere danneggiata.



Anche il telaio Alpine di Esteban Ocon è stato danneggiato.



Carlos Sainz sta bene.



Per motivi di sicurezza, la FIA non ha potuto far altro che annullare la sessione di prove.



Niels Wittich e il suo team sono sul luogo dell'incidente per vedere cosa succederà.





1a prova, Las Vegas

01. Charles Leclerc (MC), Ferrari, 1:40.909 min.

02. Nico Hülkenberg (D), Haas, +2.537 sec.

03. Kevin Magnussen (DK), Haas, +3.352

04. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, +3.488

05. Esteban Ocon (F), Alpine, +4.456

06. George Russell (GB), Mercedes, +4.588

07. Carlos Sainz (E), Ferrari, +4.915

08. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, +4.999

09. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +5.884

10. Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, +6.238

11. Pierre Gasly (F), Alpine, +7.344

12° Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +7.604

13° Daniel Ricciardo (AUS), AlphaTauri, +7.741

14° Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, +7.913

15° Lando Norris (GB), McLaren, +8.038

16° Lance Stroll (CDN), Aston Martin, nessun tempo

17° Oscar Piastri (AUS), McLaren, nessun tempo

18° Alex Albon (T), Williams, nessun tempo

19° Fernando Alonso (E), Aston Martin, nessun tempo

20° Logan Sargeant (USA), Williams, senza tempo