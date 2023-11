Las Vegas: Caos ao fim de 10 minutos, dois carros avariados!

Primeiros treinos para o Grande Prémio de Las Vegas, no novo circuito de Las Vegas Strip: melhor tempo para Charles Leclerc, mas a sessão não foi retomada após a avaria do Ferrari de Carlos Sainz.

A primeira sessão de treinos no novo circuito de Las Vegas Strip termina em desgraça: o Ferrari de Carlos Sainz foi interrompido depois de um choque feio, uma vez que se verificou que a estrutura de betão de uma tampa de esgoto estava partida.

A FIA tem agora de verificar todas as tampas de esgoto e ainda não é claro se e quando a segunda sessão de treinos pode ser efectuada.

Bandeira vermelha após apenas dez minutos: O Ferrari de Carlos Sainz parou depois de uma pancada feia no carro. O diretor de corrida da Fórmula 1, Niels Wittich, não correu riscos e mandou retirar o carro, que estava parado no Casino de Paris. A operação durou quase dez minutos.

Ao mesmo tempo, Leclerc estava à frente de Hülkenberg, depois Magnussen e Verstappen. Leclerc agora com 1min41s.

De seguida, a FIA anuncia que os treinos não serão retomados! Rostos incrédulos entre os fãs, espanto também nas boxes.



Aparentemente, há um problema com uma tampa de drenagem, o que acontece repetidamente na Fórmula 1.



A parte inferior da carroçaria do Ferrari de Sainz está muito danificada, a suspensão também está partida e a célula de sobrevivência também pode estar danificada.



O chassi Alpine de Esteban Ocon também foi danificado.



Carlos Sainz está bem.



Por razões de segurança, a FIA não teve outra opção senão cancelar a sessão de treinos.



Niels Wittich e a sua equipa estão no local do incidente para ver o que acontece a seguir.





1º treino, Las Vegas

01. Charles Leclerc (MC), Ferrari, 1:40.909 min

02º Nico Hülkenberg (D), Haas, +2,537 seg.

03. Kevin Magnussen (DK), Haas, +3,352 seg.

04. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, +3,488

05. Esteban Ocon (F), Alpine, +4,456

06. George Russell (GB), Mercedes, +4,588

07. Carlos Sainz (E), Ferrari, +4,915

08. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, +4,999

09. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +5,884

10º Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, +6,238

11º Pierre Gasly (F), Alpine, +7,344

12º Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +7,604

13º Daniel Ricciardo (AUS), AlphaTauri, +7,741

14º Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, +7,913

15º Lando Norris (GB), McLaren, +8,038

16º Lance Stroll (CDN), Aston Martin, sem tempo

17º Oscar Piastri (AUS), McLaren, sem tempo

18º Alex Albon (T), Williams, sem tempo

19º Fernando Alonso (E), Aston Martin, sem tempo

20º Logan Sargeant (EUA), Williams, sem tempo