Desgracia en Las Vegas: La tapa de alcantarilla como peligro mortal

Tras sólo diez minutos de la primera sesión de entrenamientos en el nuevo circuito Strip de Las Vegas, todo se acabó: el Ferrari de Carlos Sainz se detuvo tras un feo golpe. Resultó que el marco de hormigón de una tapa de alcantarilla se había roto y había dañado el coche de Sainz. Alpine también informó de daños en el coche de Esteban Ocon.

La FIA canceló los entrenamientos y ahora todas las tapas de alcantarilla del circuito de más de seis kilómetros de longitud tienen que ser revisadas y reparadas si es necesario. De momento, nadie sabe cuánto tiempo llevará.

Por el momento no está claro cómo se rompió el marco de la tapa de alcantarilla y cómo se pudo pasar por alto un posible descuido.

¿Tapa de alcantarilla? Un momento, ¡había algo! Así es, la primera sesión de entrenamientos libres del Gran Premio de Azerbaiyán 2019 en Bakú también tuvo que ser cancelada tras el accidente de George Russell. Las tapas de alcantarilla sueltas siguen siendo un peligro mortal en el automovilismo.



El incidente de hoy en Las Vegas es casi una copia del ocurrido en Bakú: después de que George Russell pasara por encima de una tapa de alcantarilla suelta y su Williams quedara gravemente dañado, la primera sesión de entrenamientos libres del GP de Azerbaiyán no pudo reanudarse.



En ese momento también acudieron especialistas para asegurar las tapas de alcantarilla. Parece sencillo, pero no lo es: ¡hay 320 de estas tapas de alcantarilla alrededor del circuito urbano de Bakú, por ejemplo!



No es tan inusual en la Fórmula 1 que las tapas de alcantarilla se conviertan en un peligro mortal. Algo parecido ocurrió en Mónaco en 2018. Solo una cosa pudo detener a los pilotos de Red Bull Racing en el entrenamiento del jueves en Montecarlo: una tapa de alcantarilla. Max Verstappen estaba en una vuelta extremadamente rápida cuando se mostró la bandera roja en la segunda sesión de entrenamientos libres. Resultó que había un problema con una tapa de alcantarilla en la salida de Casino Square hacia Mirabeau.



El antiguo director de carrera Charlie Whiting (fallecido en marzo de 2019) acudió al lugar. Una furgoneta con equipo de soldadura y personal especializado apareció de la nada. Los monegascos están muy en forma en estos casos, ya que no era la primera vez que había problemas con las tapas de alcantarilla.



El primer día de entrenamientos en Mónaco en 2016, el Mercedes de Nico Rosberg levantó una tapa de alcantarilla de su anclaje, que posteriormente golpeó al McLaren-Honda de Jenson Button. Tras el incidente, se consiguió una tapa de repuesto y se volvió a apretar con el soplete de soldadura. En principio, todas las tapas de alcantarilla se sueldan o aseguran especialmente antes de un fin de semana de carreras en el circuito urbano. Sin embargo, obviamente esto no fue suficiente para la tapa en cuestión.



¿Por qué no? Así fue: Se había formado una grieta en el panel de 25 por 25 centímetros. Cuando los pilotos de Fórmula 1 pasaron por encima una y otra vez, la cubierta se rompió, a pesar de que había sido soldada en cuatro puntos. Por cierto, se trata de una placa sólida, no de una rejilla; la rejilla se encuentra detrás. Normalmente, la placa se abre para inspeccionar el drenaje.



Los comisarios de la FIA pidieron entonces a los organizadores de la carrera que comprobaran de nuevo todas las tapas de alcantarilla. Esto se hizo el jueves por la tarde y durante la noche. Una inspección similar se llevó a cabo después del incidente de 2018.



En 2010, Rubens Barrichello se estrelló fuertemente en la parte superior del casino. Como se supo más tarde, el brasileño aparentemente había pinchado su neumático en una tapa de alcantarilla. Los técnicos de Williams creen que el neumático delantero del piloto succionó la tapa en ese momento, lo que dañó el neumático trasero. El neumático reventó en la vuelta 31 y a 260 km/h "Rubinho" era sólo un pasajero.



Pero no solo hubo problemas en Mónaco, sino también en el Circuito Internacional de Sepang, en Malasia. Un curioso accidente en Malasia en 2017 puso fin prematuramente a la segunda sesión de entrenamientos libres... y con el coche de Haas muy dañado. Romain Grosjean fue víctima de una tapa de alcantarilla suelta que provocó la explosión de su neumático trasero derecho.



En Bakú 2016, una tapa de alcantarilla se soltó en el pit lane cuando el entonces piloto de Williams Valtteri Bottas condujo un poco cerca del muro de boxes. La tapa salió despedida a la pista, pero afortunadamente el fragmento de metal no golpeó a nadie.



El ginebrino tuvo un golpe de suerte y salió ileso del accidente. Los organizadores de la carrera de Malasia pagaron los daños, que ascendieron a unos 750.000 dólares. Están asegurados para estos casos.



En 2005, el ex piloto de McLaren Juan Pablo Montoya pasó por encima de una tapa de alcantarilla en Shanghai, que se había levantado como una serpiente furiosa. Los bajos y el radiador resultaron dañados.



En 1990, el español Jesús Pareja pasó por encima de una tapa de alcantarilla suelta durante la carrera del Campeonato del Mundo de Turismos Deportivos en el Circuito Gilles Villeneuve, el depósito de gasolina de su Porsche 962 se abrió de golpe y el coche de carreras del Grupo C empezó a arder. Afortunadamente, Pareja salió del coche a tiempo.