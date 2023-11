Blâme à Las Vegas : Les plaques d'égout, un danger mortel

Après à peine dix minutes de la première séance d'entraînement sur le nouveau circuit Strip de Las Vegas, tout était fini : la Ferrari de Carlos Sainz s'est arrêtée après un mauvais coup. Il s'est avéré que le cadre en béton d'une plaque d'égout s'était brisé et avait ensuite endommagé la voiture de Sainz. Alpine a également signalé des dégâts sur la voiture, sur la monoplace d'Esteban Ocon.

La FIA a interrompu les essais et toutes les plaques d'égout du circuit de plus de six kilomètres doivent maintenant être contrôlées et réparées si nécessaire. Personne ne sait pour l'instant combien de temps cela prendra.

On ne sait pas encore comment le cadre de la plaque d'égout a pu se briser et comment un cadre éventuellement bâclé a pu passer inaperçu.

Une plaque d'égout ? Attendez, il y avait quelque chose ! Exactement - la première séance d'essais libres du Grand Prix d'Azerbaïdjan 2019 à Bakou a également dû être interrompue après l'accident de George Russell. Les plaques d'égout détachées restent un danger mortel dans le sport automobile.



L'incident qui s'est produit aujourd'hui à Las Vegas est presque une copie de celui de Bakou : après que George Russell a roulé sur une plaque d'égout détachée et que sa Williams a été gravement endommagée, la première séance d'essais libres du GP d'Azerbaïdjan n'a pas pu reprendre.



Des spécialistes se sont alors mobilisés pour sécuriser les plaques d'égout. Cela semble simple, mais ce n'est pas le cas : il y a par exemple 320 plaques d'égout de ce type autour du circuit de Bakou !



Il n'est pas si rare en Formule 1 que les drains deviennent un danger mortel. En 2018, un événement similaire s'est produit à Monaco. Une seule chose a pu arrêter les pilotes de Red Bull Racing le jeudi des essais à Monte-Carlo : une plaque d'égout. Max Verstappen était en train d'effectuer un tour extrêmement rapide lorsque le drapeau rouge a été présenté lors de la deuxième séance d'essais libres. Il s'est avéré qu'il y avait un problème avec une plaque d'égout à la sortie de la place du Casino en direction de Mirabeau.



L'ancien directeur de course Charlie Whiting (décédé en mars 2019) s'est rendu sur place. Une camionnette avec une soudeuse et du personnel spécialisé a surgi de nulle part. Les Monégasques sont extrêmement en forme dans ce genre de cas, car ce n'est pas la première fois qu'il y a des problèmes avec des plaques d'égout.



Lors de la première journée d'entraînement à Monaco en 2016, la Mercedes de Nico Rosberg a soulevé une plaque d'égout de son ancrage, qui a ensuite heurté la McLaren-Honda de Jenson Button. Après l'incident, une plaque de remplacement a été achetée et fixée à nouveau au chalumeau. En principe, toutes les plaques d'égout sont spécialement soudées ou sécurisées avant un week-end de course sur route. Mais pour le couvercle en question, cela n'a apparemment pas suffi.



Mais pourquoi pas ? Il s'est avéré que oui : Une fissure s'était formée dans la plaque de 25 centimètres sur 25. Lorsque des voitures de Formule 1 ont roulé dessus à plusieurs reprises, le couvercle a cédé, bien qu'il ait été soudé en quatre points. Il s'agit d'ailleurs d'une plaque massive et non d'une grille, la grille se trouvant derrière. La plaque est normalement ouverte pour inspecter le drainage.



Les régulateurs de la FIA ont alors demandé aux organisateurs de la course de vérifier une nouvelle fois toutes les plaques d'égout. Ce qui a été fait jeudi soir jusque tard dans la nuit. Une inspection similaire a eu lieu après l'incident de 2018.



En 2010, Rubens Barrichello s'était lourdement écrasé en haut du casino. Il s'est avéré par la suite que le Brésilien s'était apparemment crevé le pneu sur une plaque d'égout. Les techniciens de Williams pensent que le pneu avant de la voiture de course a aspiré le couvercle, ce qui a endommagé le pneu arrière. Au 31e tour, le pneu a éclaté et à 260 km/h, "Rubinho" n'était plus qu'un passager.



Mais les ennuis ne se sont pas limités à Monaco, ils se sont aussi produits sur le circuit international de Sepang en Malaisie. En 2017, un curieux crash avait mis fin prématurément à la deuxième séance d'essais libres en Malaisie - et à une voiture Haas fortement endommagée. Romain Grosjean avait été victime d'un couvercle d'égout détaché qui avait fait exploser son pneu arrière droit.



En 2016, à Bakou, un couvercle de vidange s'est détaché dans la voie des stands lorsque Valtteri Bottas, alors pilote Williams, s'est approché un peu trop près du mur des stands. Le couvercle a été projeté sur la piste, heureusement le morceau de métal n'a touché personne.



Le Genevois a eu de la chance dans son malheur et n'a pas été blessé dans l'accident. Les organisateurs malaisiens de la course ont pris en charge les dommages, qui s'élèvent à environ 750 000 dollars. Ils sont assurés pour ce genre de cas.



En 2005, l'ancien pilote McLaren Juan Pablo Montoya a roulé sur une plaque d'égout à Shanghai, qui s'était dressée comme un serpent en colère. Le soubassement et le radiateur ont été endommagés.



En 1990, lors de la course du championnat du monde des voitures de sport sur le circuit Gilles Villeneuve, l'Espagnol Jesus Pareja a roulé sur une plaque d'égout mal fixée, le réservoir de sa Porsche 962 a été éventré et la voiture de course du groupe C a commencé à prendre feu. Pareja est heureusement sorti de sa voiture à temps.