Disgrazia a Las Vegas: Il tombino come pericolo mortale

Dopo appena dieci minuti della prima sessione di prove sul nuovo circuito di Las Vegas Strip, tutto è finito: la Ferrari di Carlos Sainz si è fermata dopo una brutta botta. Come si è scoperto, la cornice di cemento di un tombino si è rotta e ha danneggiato la vettura di Sainz. Anche la Alpine ha riportato danni alla vettura di Esteban Ocon.

La FIA ha annullato le prove e ora tutti i tombini del circuito, lungo più di sei chilometri, devono essere controllati e, se necessario, riparati. Al momento non si sa quanto tempo ci vorrà.

Al momento non è chiaro come si sia rotto il telaio del tombino e come sia stato possibile non tenere conto di un telaio eventualmente difettoso.

Chiusino? Aspetta un attimo, c'era qualcosa! Esatto, anche la prima sessione di prove libere del Gran Premio dell'Azerbaigian 2019 a Baku è stata annullata dopo l'incidente di George Russell. I tombini allentati restano un pericolo mortale nel motorsport.



L'incidente di oggi a Las Vegas è quasi una copia di quello di Baku: dopo che George Russell è passato sopra un tombino allentato e la sua Williams è stata gravemente danneggiata, la prima sessione di prove libere del GP dell'Azerbaigian non ha potuto essere ripresa.



In quel momento sono accorsi anche gli specialisti per mettere in sicurezza i tombini. Sembra semplice, ma non lo è: ci sono 320 tombini di questo tipo intorno al circuito cittadino di Baku, per esempio!



Non è così insolito in Formula 1 che i tombini diventino un pericolo mortale. Qualcosa di simile è accaduto a Monaco nel 2018. Solo una cosa poteva fermare i piloti della Red Bull Racing nel giovedì di allenamento a Montecarlo: un tombino. Max Verstappen stava compiendo un giro estremamente veloce quando è stata esposta la bandiera rossa nella seconda sessione di prove libere. Come si è scoperto, c'è stato un problema con un tombino all'uscita della Piazza del Casinò verso Mirabeau.



L'ex direttore di gara Charlie Whiting (scomparso nel marzo 2019) si è recato sul posto. Un furgone con attrezzature per la saldatura e personale specializzato è apparso dal nulla. I monegaschi sono estremamente preparati in questi casi, poiché non era la prima volta che si verificavano problemi con i tombini.



Nel primo giorno di prove a Monaco nel 2016, la Mercedes di Nico Rosberg ha sollevato un tombino dal suo ancoraggio, che ha poi colpito la McLaren-Honda di Jenson Button. Dopo l'incidente, è stato procurato un coperchio sostitutivo che è stato nuovamente serrato con la torcia di saldatura. In linea di principio, tutti i tombini vengono appositamente saldati o fissati prima di un weekend di gara sul circuito stradale. Tuttavia, questo non era ovviamente sufficiente per il coperchio in questione.



Ma perché? Come si è scoperto: Nel pannello di 25 x 25 centimetri si era formata una crepa. Quando i piloti di Formula 1 ci passarono sopra più volte, la copertura si ruppe, nonostante fosse stata saldata in quattro punti. Per inciso, si tratta di una piastra solida, non di una griglia; la griglia si trova dietro di essa. La piastra viene normalmente aperta per ispezionare il drenaggio.



I commissari della FIA hanno quindi chiesto agli organizzatori della gara di controllare nuovamente tutti i tombini. Questo è stato fatto giovedì sera e nella notte. Un'ispezione simile è stata effettuata dopo l'incidente del 2018.



Nel 2010, Rubens Barrichello si schiantò pesantemente in cima al casinò. Come si scoprì in seguito, il brasiliano aveva apparentemente tagliato il suo pneumatico su un tombino. I tecnici della Williams ritengono che lo pneumatico anteriore del pilota abbia risucchiato il coperchio, danneggiando il pneumatico posteriore. Il pneumatico è scoppiato al 31° giro e a 260 km/h "Rubinho" era solo un passeggero.



Ma non ci sono stati problemi solo a Monaco, ma anche sul circuito internazionale di Sepang, in Malesia. Un curioso incidente in Malesia nel 2017 ha portato alla fine prematura della seconda sessione di prove libere, con una vettura Haas gravemente danneggiata. Romain Grosjean è stato vittima di un tombino allentato che ha causato l'esplosione del suo pneumatico posteriore destro.



A Baku 2016, un tombino si è staccato nella corsia dei box quando l'allora pilota della Williams Valtteri Bottas ha guidato un po' vicino al muretto dei box. Il coperchio è stato scaraventato sulla pista, ma fortunatamente il frammento metallico non ha colpito nessuno.



L'uomo di Ginevra ha avuto un colpo di fortuna ed è rimasto illeso nell'incidente. Gli organizzatori della gara malese hanno pagato un danno di circa 750.000 dollari. Sono assicurati per questi casi.



Nel 2005, l'ex pilota della McLaren Juan Pablo Montoya è passato sopra un tombino a Shanghai, che si era sollevato come un serpente arrabbiato. Il sottoscocca e il radiatore furono danneggiati.



Nel 1990, lo spagnolo Jesus Pareja passò sopra un tombino allentato durante la gara del Campionato Mondiale Sportscar sul Circuit Gilles Villeneuve, il serbatoio della sua Porsche 962 fu squarciato e la vettura di Gruppo C iniziò a bruciare. Fortunatamente Pareja è uscito in tempo dall'auto.