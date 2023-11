Entrenamiento en Las Vegas a punto de ser cancelado: el problema no es un caso aislado

La Fórmula 1 y la Federación Internacional de Automovilismo (FIA) tienen un problema: la rotura de una estructura de hormigón alrededor de un canal de drenaje no es, al parecer, un incidente aislado. No se sabe si podrá celebrarse una segunda sesión de entrenamientos.

La primera sesión de entrenamientos libres del Gran Premio de Las Vegas terminó a los diez minutos: el Ferrari de Carlos Sainz se detuvo tras un fuerte impacto. Más tarde se supo que el madrileño había chocado contra una tapa de alcantarilla con el contorno de hormigón roto. Los bólidos de Ocon (Alpine) y Albon (Williams) también resultaron dañados.

Ferrari habló de "daños considerables". Las imágenes mostraban: bajos rotos, suspensión rota, posiblemente también el chasis ya inservible. Alpine confirma que el chasis de Ocon será sustituido.

La FIA anunció: "Durante la inspección del lugar del accidente de Sainz, se descubrió que el marco de hormigón de una tapa de alcantarilla estaba roto. Ahora tenemos que revisar todas las tapas de alcantarilla".

Lo que la FIA no confirma: Probablemente se han encontrado más marcos rotos en el proceso.



La FIA continúa: "Estamos en contacto con las autoridades locales para saber cuánto tiempo llevarán los trabajos necesarios."



La segunda sesión de entrenamientos prevista para la medianoche (9.00 horas en Europa) está en duda, ¡y es bastante concebible que no se pueda correr hoy aquí en Nevada!



Porque no basta con reparar o sustituir los cuadros rotos. Los expertos también deben examinar cómo pudieron producirse tales daños en primer lugar. Es muy posible que no haya una solución rápida.





1ª práctica, Las Vegas

01 Charles Leclerc (MC), Ferrari, 1:40.909 min

02º Nico Hülkenberg (D), Haas, +2.537 seg

03. Kevin Magnussen (DK), Haas, +3.352

04. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, +3.488

05. Esteban Ocon (F), Alpine, +4.456 seg.

06. George Russell (GB), Mercedes, +4.588

07. Carlos Sainz (E), Ferrari, +4.915

08. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, +4.999

09. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +5.884

10. Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, +6.238

11. Pierre Gasly (F), Alpine, +7.344

12º Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +7.604

13º Daniel Ricciardo (AUS), AlphaTauri, +7.741

14º Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, +7.913

15º Lando Norris (GB), McLaren, +8.038

16º Lance Stroll (CDN), Aston Martin, sin tiempo

17º Oscar Piastri (AUS), McLaren, sin tiempo

18º Alex Albon (T), Williams, no time

19º Fernando Alonso (E), Aston Martin, ningún tiempo

20º Logan Sargeant (USA), Williams, ningún tiempo