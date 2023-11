L'entraînement de Las Vegas sur le point de s'arrêter : le problème n'est pas un cas isolé

La première séance d'essais libres du Grand Prix de Las Vegas s'est terminée après dix minutes : la Ferrari de Carlos Sainz s'était arrêtée après un violent choc. Il s'est avéré plus tard que le pilote madrilène avait roulé sur une plaque d'égout dont la bordure en béton s'était brisée. Les voitures de course d'Ocon (Alpine) et d'Albon (Williams) ont également été endommagées.

Ferrari parle de "dégâts considérables". Des images ont montré : soubassement cassé, suspensions cassées, peut-être aussi le châssis inutilisable. Alpine confirme que le châssis d'Ocon sera changé.

La FIA communique : "Lors de l'inspection du lieu de l'accident de Sainz, il a été constaté que le cadre en béton d'une plaque d'égout était cassé. Nous devons maintenant inspecter toutes les plaques d'égout".

Ce que la FIA ne confirme pas : D'autres cadres cassés ont probablement été trouvés à cette occasion.



La FIA poursuit : "Nous sommes en contact avec les autorités locales pour savoir combien de temps prendra le travail nécessaire".



La deuxième séance d'entraînement prévue à minuit (9 heures du matin en Europe) est remise en question, il est tout à fait possible qu'il ne soit plus possible de rouler du tout ici au Nevada aujourd'hui !



Car il ne suffit pas de réparer ou de remplacer les cadres cassés. Les spécialistes doivent également examiner comment de tels dommages ont pu se produire. Il est fort possible qu'il n'y ait pas de solution à court terme.





1ère séance d'entraînement, Las Vegas

01 Charles Leclerc (MC), Ferrari, 1:40,909 min

02. Nico Hülkenberg (D), Haas, +2,537 sec

03. Kevin Magnussen (DK), Haas, +3,352

04. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, +3,488

05. Esteban Ocon (F), Alpine, +4,456

06. George Russell (GB), Mercedes, +4,588

07. Carlos Sainz (E), Ferrari, +4,915

08. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, +4,999

09. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +5,884

10. Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, +6,238

11. Pierre Gasly (F), Alpine, +7,344

12. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +7,604

13. Daniel Ricciardo (AUS), AlphaTauri, +7,741

14. Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, +7,913

15. Lando Norris (GB), McLaren, +8,038

16. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, sans temps

17. Oscar Piastri (AUS), McLaren, sans temps

18. Alex Albon (T), Williams, sans temps

19. Fernando Alonso (E), Aston Martin, sans temps

20. Logan Sargeant (USA), Williams, sans temps