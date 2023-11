La formazione di Las Vegas sta per essere cancellata: il problema non è un caso isolato

La prima sessione di prove libere del Gran Premio di Las Vegas si è conclusa dopo dieci minuti: la Ferrari di Carlos Sainz si è fermata dopo un forte impatto. In seguito è emerso che il madrileno si è schiantato contro un tombino con un bordo di cemento rotto. Anche le vetture di Ocon (Alpine) e Albon (Williams) sono state danneggiate.

La Ferrari ha parlato di "danni considerevoli". Le immagini mostrano: sottoscocca rotto, sospensioni rotte, forse anche il telaio non più utilizzabile. Alpine conferma che il telaio di Ocon sarà sostituito.

La FIA ha annunciato: "Durante l'ispezione del luogo dell'incidente di Sainz, è stato scoperto che il telaio in cemento di un tombino era rotto. Ora dobbiamo controllare tutti i tombini".

La FIA non conferma nulla: Probabilmente sono stati trovati altri telai rotti durante il processo.



La FIA continua: "Siamo in contatto con le autorità locali per capire quanto tempo richiederà il lavoro necessario".



La seconda sessione di prove prevista per mezzanotte (le 9.00 in Europa) è in dubbio, ed è abbastanza probabile che oggi non sia possibile correre qui in Nevada!



Perché non basta riparare o sostituire i telai rotti. Gli esperti devono anche verificare come si siano verificati tali danni. È molto probabile che non ci sia una soluzione rapida.





1° pratica, Las Vegas

01 Charles Leclerc (MC), Ferrari, 1:40.909 min.

02 Nico Hülkenberg (D), Haas, +2.537 sec.

03. Kevin Magnussen (DK), Haas, +3.352

04. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, +3.488

05. Esteban Ocon (F), Alpine, +4.456

06. George Russell (GB), Mercedes, +4.588

07. Carlos Sainz (E), Ferrari, +4.915

08. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, +4.999

09. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +5.884

10. Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, +6.238

11. Pierre Gasly (F), Alpine, +7.344

12° Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +7.604

13° Daniel Ricciardo (AUS), AlphaTauri, +7.741

14° Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, +7.913

15° Lando Norris (GB), McLaren, +8.038

16° Lance Stroll (CDN), Aston Martin, nessun tempo

17° Oscar Piastri (AUS), McLaren, nessun tempo

18° Alex Albon (T), Williams, nessun tempo

19° Fernando Alonso (E), Aston Martin, nessun tempo

20° Logan Sargeant (USA), Williams, senza tempo