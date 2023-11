Formação em Las Vegas prestes a ser cancelada: o problema não é um caso isolado

A Fórmula 1 e a Federação Internacional do Automóvel (FIA) têm um problema: uma estrutura de betão partida à volta de um canal de drenagem não é, aparentemente, um incidente isolado. Não é certo que se possa realizar uma segunda sessão de treinos.

por Mathias Brunner - Automatic translation from German

A primeira sessão de treinos livres para o Grande Prémio de Las Vegas terminou ao fim de dez minutos: o Ferrari de Carlos Sainz parou na sequência de um forte impacto. Mais tarde, soube-se que o madrileno tinha colidido com uma tampa de esgoto com um rebordo de betão partido. Os carros de corrida de Ocon (Alpine) e Albon (Williams) também ficaram danificados.

A Ferrari falou de "danos consideráveis". As imagens mostram: parte inferior da carroçaria partida, suspensão partida, possivelmente também o chassis já não utilizável. A Alpine confirma que o chassis de Ocon será substituído.

A FIA anunciou: "Durante a inspeção do local do acidente de Sainz, descobriu-se que a estrutura de betão de uma tampa de esgoto estava partida. Agora temos que verificar todas as tampas de bueiros".

O que a FIA não confirma: É provável que tenham sido encontradas mais estruturas partidas durante o processo.



A FIA continua: "Estamos em contacto com as autoridades locais para saber quanto tempo demorarão os trabalhos necessários".



A segunda sessão de treinos, prevista para a meia-noite (9h00 na Europa), está em dúvida e é muito provável que não seja possível correr hoje aqui no Nevada!



Porque não basta reparar ou substituir os quadros partidos. Os peritos têm também de examinar como é que esses danos podem ter ocorrido em primeiro lugar. É muito possível que não haja uma solução rápida.





1º treino, Las Vegas

01 Charles Leclerc (MC), Ferrari, 1:40.909 min

02º Nico Hülkenberg (D), Haas, +2,537 seg.

03 Kevin Magnussen (DK), Haas, +3,352 seg.

04. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, +3,488

05. Esteban Ocon (F), Alpine, +4,456

06. George Russell (GB), Mercedes, +4,588

07. Carlos Sainz (E), Ferrari, +4,915

08. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, +4,999

09. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +5,884

10º Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, +6,238

11º Pierre Gasly (F), Alpine, +7,344

12º Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +7,604

13º Daniel Ricciardo (AUS), AlphaTauri, +7,741

14º Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, +7,913

15º Lando Norris (GB), McLaren, +8,038

16º Lance Stroll (CDN), Aston Martin, sem tempo

17º Oscar Piastri (AUS), McLaren, sem tempo

18º Alex Albon (T), Williams, sem tempo

19º Fernando Alonso (E), Aston Martin, sem tempo

20º Logan Sargeant (EUA), Williams, sem tempo