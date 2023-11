Fred Vasseur (Ferrari) : "Voiture cassée - inacceptable".

Au lieu des paillettes et du glamour sur le nouveau circuit Strip de Las Vegas, des visages incrédules parmi les visiteurs qui, après dix minutes de conduite, n'ont plus rien à voir avec l'action sur la piste : en raison d'une plaque d'égout cassée qui a endommagé au moins trois voitures (celles de Sainz, Ocon et Albon), la FIA n'avait pas d'autre choix - entraînement interrompu, suite incertaine.

Le directeur de l'équipe Ferrari, Fred Vasseur, déclare : "La monocoque de la voiture de Carlos est ruinée - le moteur, la batterie, le sol aussi. C'est inacceptable".

Le Français poursuit : "Cela nous coûte une fortune ! Nous sommes vraiment les dindons de la farce. Et s'il y a une deuxième séance d'entraînement, Carlos ne pourra certainement pas y participer. Ce qui se passe ici est tout simplement inacceptable pour la Formule 1".



Le directeur de l'équipe Red Bull Racing, Christian Horner, résume l'ambiance dans le paddock : "Nous nous étions tous réjouis de courir ici, sur le circuit de Las Vegas Strip. Ce qui vient de se passer est vraiment dommage. Mais il ne faut pas faire de compromis sur la sécurité".





1ère séance d'entraînement, Las Vegas

01 Charles Leclerc (MC), Ferrari, 1:40,909 min

02. Nico Hülkenberg (D), Haas, +2,537 sec

03. Kevin Magnussen (DK), Haas, +3,352

04. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, +3,488

05. Esteban Ocon (F), Alpine, +4,456

06. George Russell (GB), Mercedes, +4,588

07. Carlos Sainz (E), Ferrari, +4,915

08. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, +4,999

09. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +5,884

10. Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, +6,238

11. Pierre Gasly (F), Alpine, +7,344

12. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +7,604

13. Daniel Ricciardo (AUS), AlphaTauri, +7,741

14. Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, +7,913

15. Lando Norris (GB), McLaren, +8,038

16. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, sans temps

17. Oscar Piastri (AUS), McLaren, sans temps

18. Alex Albon (T), Williams, sans temps

19. Fernando Alonso (E), Aston Martin, sans temps

20. Logan Sargeant (USA), Williams, sans temps