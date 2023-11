Fred Vasseur (Ferrari): "Macchina rotta, inaccettabile".

Invece di sfarzo e glamour sul nuovo circuito di Las Vegas Strip, volti increduli tra i visitatori, che dopo dieci minuti di guida non hanno più nulla da vedere in termini di azione in pista: a causa di un tombino rotto che ha danneggiato almeno tre vetture (quelle di Sainz, Ocon e Albon), la FIA non ha avuto altra scelta - le prove sono state annullate, il proseguimento incerto.

Il team boss della Ferrari, Fred Vasseur, ha dichiarato: "La monoscocca della vettura di Carlos è rovinata, così come il motore, la batteria e il pavimento. È inaccettabile".

Il francese continua: "Questo ci sta costando una fortuna! Siamo davvero noi i perdenti. E se ci sarà una seconda sessione di prove, Carlos non potrà certamente partecipare. Quello che sta succedendo è semplicemente inaccettabile per la Formula 1".



Il Team Principal della Red Bull Racing, Christian Horner, ha riassunto l'umore nel paddock: "Tutti noi non vedevamo l'ora di correre qui sul circuito di Las Vegas Strip. Quello che è successo ora è un peccato. Ma non ci possono essere compromessi quando si tratta di sicurezza".





1ª prova, Las Vegas

01 Charles Leclerc (MC), Ferrari, 1:40.909 min.

02 Nico Hülkenberg (D), Haas, +2.537 sec.

03. Kevin Magnussen (DK), Haas, +3.352

04. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, +3.488

05. Esteban Ocon (F), Alpine, +4.456

06. George Russell (GB), Mercedes, +4.588

07. Carlos Sainz (E), Ferrari, +4.915

08. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, +4.999

09. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +5.884

10. Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, +6.238

11. Pierre Gasly (F), Alpine, +7.344

12° Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +7.604

13° Daniel Ricciardo (AUS), AlphaTauri, +7.741

14° Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, +7.913

15° Lando Norris (GB), McLaren, +8.038

16° Lance Stroll (CDN), Aston Martin, nessun tempo

17° Oscar Piastri (AUS), McLaren, nessun tempo

18° Alex Albon (T), Williams, nessun tempo

19° Fernando Alonso (E), Aston Martin, nessun tempo

20° Logan Sargeant (USA), Williams, senza tempo