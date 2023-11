El enfado de Toto Wolff: "¡Completamente ridículo!"

A dos jefes de equipo de Fórmula 1 se les cayó la baba en Las Vegas. En primer lugar, el jefe del equipo Ferrari, Fred Vasseur, criticó el incidente con la tapa de alcantarilla rota y la retirada de Carlos Sainz: "El monocasco del coche de Carlos está destrozado, el motor, la batería y el suelo también. Es inaceptable".

A continuación se le preguntó a Toto Wolff, jefe del equipo Mercedes, si esto no era vergonzoso para la Fórmula 1 como organizadora del GP de Las Vegas. El austriaco respondió inicialmente: "Hay que separar las dos cosas. Tenemos una pista nueva y emocionante en la que podemos rendir. Y luego tenemos una tapa de alcantarilla que se ha soltado. Eso no sólo ocurrió en la Fórmula 1, sino también en el DTM. Eso puede ocurrir en una pista nueva. Es una pena para los visitantes, pero ocurre".

Jonathan McEvoy, del Daily Mail, continuó describiendo el incidente como un ojo negro para la Fórmula 1, y Wolff dijo: "No se puede llamar ojo negro a algo así. Aquí sólo tenemos una primera sesión de entrenamientos, nadie hablará de ello mañana".



Entonces Wolff se pone a gritar: "¡Eso es completamente ridículo! Cómo te atreves a hablar mal de un evento que establece nuevos estándares. Hablas de una maldita tapa de alcantarilla que se suelta, ¡pero ya hemos pasado por todo eso antes! Eso no es nada".



"Ten un poco de respeto por el trabajo de la gente de aquí, gente que está haciendo este deporte más grande que nunca. ¿Has escrito alguna vez algo bueno sobre este deporte? Liberty Media ha hecho un gran trabajo y no deberíamos quejarnos sólo por una tapa de alcantarilla. Lo siento por Ferrari y Sainz, pero estoy seguro de que la FIA no dejará piedra sobre piedra para solucionar el problema."



"Hablar de un ojo negro para el deporte un jueves aquí, en un momento en que nadie en Europa está mirando de todos modos, ¡de verdad!".





1ª sesión libre, Las Vegas

01. Charles Leclerc (MC), Ferrari, 1:40.909 min

02. Nico Hülkenberg (D), Haas, +2.537 seg.

03. Kevin Magnussen (DK), Haas, +3.352

04. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, +3.488

05. Esteban Ocon (F), Alpine, +4.456 seg.

06. George Russell (GB), Mercedes, +4.588

07. Carlos Sainz (E), Ferrari, +4.915

08. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, +4.999

09. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +5.884

10. Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, +6.238

11. Pierre Gasly (F), Alpine, +7.344

12º Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +7.604

13º Daniel Ricciardo (AUS), AlphaTauri, +7.741

14º Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, +7.913

15º Lando Norris (GB), McLaren, +8.038

16º Lance Stroll (CDN), Aston Martin, sin tiempo

17º Oscar Piastri (AUS), McLaren, sin tiempo

18º Alex Albon (T), Williams, no time

19º Fernando Alonso (E), Aston Martin, ningún tiempo

20º Logan Sargeant (USA), Williams, ningún tiempo