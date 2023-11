Crise de colère de Toto Wolff : "Complètement ridicule" !

Deux chefs d'équipe de Formule 1 se sont fait exploser à Las Vegas. Le patron de l'équipe Ferrari Fred Vasseur a d'abord poussé un coup de gueule contre l'incident de la plaque d'égout cassée et l'abandon de Carlos Sainz : "La monocoque de la voiture de Carlos est ruinée - le moteur, la batterie, le sol aussi. C'est inacceptable".

On a ensuite demandé au chef d'équipe de Mercedes, Toto Wolff, si cela n'était pas gênant pour la Formule 1, en tant qu'organisateur du GP de Las Vegas. L'Autrichien a d'abord répondu : "Il faut séparer les deux. Nous avons un nouveau circuit passionnant sur lequel nous pouvons nous produire. Et puis nous avons une bordure de plaque d'égout qui s'est détachée. Cela ne s'est pas seulement produit en Formule 1, mais aussi en DTM. Cela peut arriver sur un nouveau circuit. C'est dommage pour les visiteurs, mais ça arrive".

Ensuite, Jonathan McEvoy du Daily Mail s'interroge, il qualifie l'incident d'œil au beurre noir pour la Formule 1, et Wolff répond : "On ne peut quand même pas qualifier quelque chose comme ça d'œil au beurre noir. Nous n'avons qu'une première séance d'entraînement ici, dès demain, plus personne n'en parlera ici".



Puis Wolff monte le ton : "C'est complètement ridicule ! Comment osez-vous dire du mal d'un événement qui établit de nouveaux standards. Vous parlez d'une plaque d'égout qui se détache, mais nous avons déjà vécu tout cela ! Ce n'est rien !"



"Ayez un peu de respect pour le travail des gens ici, des gens qui rendent le sport plus grand que jamais. Avez-vous déjà écrit de bonnes choses sur le sport ? Liberty Media a fait un travail formidable et nous ne devrions pas nous plaindre à cause d'une plaque d'égout. Je suis désolé pour Ferrari et Sainz, mais je suis sûr que la FIA ne ménagera pas ses efforts pour résoudre le problème".



"Parler ici d'un œil au beurre noir pour le sport, un jeudi ici, à une heure où de toute façon personne ne regarde en Europe, vraiment !"





1ère séance d'entraînement, Las Vegas

01 Charles Leclerc (MC), Ferrari, 1:40,909 min

02. Nico Hülkenberg (D), Haas, +2,537 sec

03. Kevin Magnussen (DK), Haas, +3,352

04. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, +3,488

05. Esteban Ocon (F), Alpine, +4,456

06. George Russell (GB), Mercedes, +4,588

07. Carlos Sainz (E), Ferrari, +4,915

08. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, +4,999

09. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +5,884

10. Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, +6,238

11. Pierre Gasly (F), Alpine, +7,344

12. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +7,604

13. Daniel Ricciardo (AUS), AlphaTauri, +7,741

14. Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, +7,913

15. Lando Norris (GB), McLaren, +8,038

16. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, sans temps

17. Oscar Piastri (AUS), McLaren, sans temps

18. Alex Albon (T), Williams, sans temps

19. Fernando Alonso (E), Aston Martin, sans temps

20. Logan Sargeant (USA), Williams, sans temps