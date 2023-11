Lo sfogo di Toto Wolff: "Completamente ridicolo!".

A Las Vegas due boss di scuderie di Formula 1 hanno fatto il botto. In primo luogo, Fred Vasseur, capo del team Ferrari, ha criticato l'incidente con il tombino rotto e il ritiro di Carlos Sainz: "La monoscocca della macchina di Carlos è rovinata, il motore, la batteria e anche il pavimento. È inaccettabile".

Al team boss della Mercedes, Toto Wolff, è stato chiesto se questo non fosse imbarazzante per la Formula 1 in quanto organizzatore del GP di Las Vegas. L'austriaco ha inizialmente risposto: "Bisogna separare le due cose. Abbiamo una pista nuova ed emozionante su cui possiamo esibirci. E poi abbiamo un tombino che si è staccato. Non è successo solo in Formula 1, ma anche nel DTM. Può succedere anche su un nuovo tracciato. È un peccato per i visitatori, ma succede".

Jonathan McEvoy del Daily Mail ha poi descritto l'incidente come un occhio nero per la Formula 1 e Wolff ha risposto: "Non si può definire un occhio nero una cosa del genere. Abbiamo solo una prima sessione di prove, nessuno ne parlerà domani".



Poi Wolff ha sbottato: "È assolutamente ridicolo! Come osi parlare male di un evento che stabilisce nuovi standard. Parlate di un maledetto tombino che si stacca, ma ne abbiamo già parlato in passato! Non è niente!".



"Abbiate un po' di rispetto per il lavoro delle persone qui presenti, persone che stanno rendendo questo sport più grande che mai. Avete mai scritto qualcosa di buono su questo sport? Liberty Media ha fatto un ottimo lavoro e non dovremmo lamentarci solo per un tombino. Mi dispiace per la Ferrari e Sainz, ma sono sicuro che la FIA non lascerà nulla di intentato per risolvere il problema".



"Parlare di un occhio nero per lo sport in un giovedì qui, in un momento in cui nessuno in Europa sta guardando comunque, davvero!".





1° prova, Las Vegas

01. Charles Leclerc (MC), Ferrari, 1:40.909 min.

02 Nico Hülkenberg (D), Haas, +2.537 sec.

03. Kevin Magnussen (DK), Haas, +3.352

04. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, +3.488

05. Esteban Ocon (F), Alpine, +4.456

06. George Russell (GB), Mercedes, +4.588

07. Carlos Sainz (E), Ferrari, +4.915

08. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, +4.999

09. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +5.884

10. Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, +6.238

11. Pierre Gasly (F), Alpine, +7.344

12° Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +7.604

13° Daniel Ricciardo (AUS), AlphaTauri, +7.741

14° Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, +7.913

15° Lando Norris (GB), McLaren, +8.038

16° Lance Stroll (CDN), Aston Martin, nessun tempo

17° Oscar Piastri (AUS), McLaren, nessun tempo

18° Alex Albon (T), Williams, nessun tempo

19° Fernando Alonso (E), Aston Martin, nessun tempo

20° Logan Sargeant (USA), Williams, senza tempo