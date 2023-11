A explosão de raiva de Toto Wolff: "Completamente ridículo!"

É muito raro o chefe de equipa da Mercedes, Toto Wolff, perder a calma desta forma, mas após o cancelamento da primeira sessão de treinos no circuito de Las Vegas, os seus nervos estão claramente à flor da pele.

por Mathias Brunner - Automatic translation from German

Dois chefes de equipa da Fórmula 1 tiveram os seus problemas em Las Vegas. Em primeiro lugar, o chefe de equipa da Ferrari, Fred Vasseur, criticou o incidente com a tampa de esgoto partida e a retirada de Carlos Sainz: "O monocoque do carro de Carlos está arruinado - motor, bateria, piso também. Isto é inaceitável".

O chefe de equipa da Mercedes, Toto Wolff, foi então questionado sobre se isto não seria embaraçoso para a Fórmula 1 enquanto organizador do GP de Las Vegas. O austríaco respondeu inicialmente: "É preciso separar as duas coisas. Temos uma pista nova e excitante onde podemos atuar. E depois temos uma tampa de esgoto que se soltou. Isso não aconteceu apenas na Fórmula 1, mas também no DTM. Pode acontecer numa pista nova. É uma pena para os visitantes, mas acontece".

Jonathan McEvoy, do Daily Mail, descreveu o incidente como um olho negro para a Fórmula 1, e Wolff disse: "Não se pode chamar algo assim de olho negro. Só temos uma primeira sessão de treinos aqui, ninguém vai falar sobre isso amanhã".



Depois, Wolff responde em voz alta: "Isso é completamente ridículo! Como se atreve a falar mal de um evento que estabelece novos padrões? Falam de uma maldita tampa de esgoto que se soltou, mas já passámos por tudo isso antes! Isso não é nada!



"Tenham um pouco de respeito pelo trabalho das pessoas aqui, pessoas que estão a tornar o desporto maior do que nunca. Alguma vez escreveu algo de bom sobre o desporto? A Liberty Media fez um excelente trabalho e não nos devemos queixar só por causa de uma tampa de esgoto. Tenho pena da Ferrari e do Sainz, mas tenho a certeza que a FIA não vai deixar pedra sobre pedra para resolver o problema".



"Falar de um olho negro para o desporto numa quinta-feira, numa altura em que ninguém na Europa está a ver, realmente!"





1º treino, Las Vegas

01 Charles Leclerc (MC), Ferrari, 1:40.909 min

02 Nico Hülkenberg (D), Haas, +2,537 seg.

03 Kevin Magnussen (DK), Haas, +3,352 seg.

04 Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, +3,488

05. Esteban Ocon (F), Alpine, +4,456

06. George Russell (GB), Mercedes, +4,588

07. Carlos Sainz (E), Ferrari, +4,915

08. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, +4,999

09. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +5,884

10º Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, +6,238

11º Pierre Gasly (F), Alpine, +7,344

12º Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +7,604

13º Daniel Ricciardo (AUS), AlphaTauri, +7,741

14º Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, +7,913

15º Lando Norris (GB), McLaren, +8,038

16º Lance Stroll (CDN), Aston Martin, sem tempo

17º Oscar Piastri (AUS), McLaren, sem tempo

18º Alex Albon (T), Williams, sem tempo

19º Fernando Alonso (E), Aston Martin, sem tempo

20º Logan Sargeant (EUA), Williams, sem tempo