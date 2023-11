Christian Horner: "Siamo comunque qui per tutta la notte".

Dopo l'apertura in pompa magna del weekend di gara a Las Vegas, l'eccitazione era alta in vista della prima sessione di prove sul circuito cittadino. Ma i fan presenti in pista hanno potuto vedere le vetture di Formula 1 solo per nove minuti prima che la sessione terminasse. Il motivo è stato un tombino di cemento che ha ceduto quando Carlos Sainz vi è passato sopra.

La Ferrari dello spagnolo è stata gravemente danneggiata. Anche le vetture del pilota alpino Esteban Ocon e del pilota Williams Alex Albon sono state danneggiate e il francese ha dovuto sostituire il suo telaio. "I danni sono piuttosto estesi", ha spiegato il capo del team Alpine Bruno Famin.

La FIA ha annunciato che ora dovranno essere controllati tutti i tombini della pista. Questo potrebbe richiedere del tempo. In un'intervista a Sky Sports F1, il boss del team Red Bull Racing ha quindi chiesto che il programma venga modificato e che i team collaborino. "Dobbiamo semplicemente essere flessibili. È un peccato per i fan che sono venuti a vedere le auto".

"Ma la sicurezza viene prima di tutto. Dobbiamo fare le cose per bene e spero che non ci voglia troppo tempo", ha aggiunto il britannico, che ha suggerito che se la seconda sessione di prove verrà cancellata: "Allora dovremo prolungare la terza sessione di prove o reagire in qualche altro modo. Penso che troveremo una soluzione. Tanto siamo qui tutta la notte. Quindi perché non dovremmo correre alle due del mattino, così tutti in Europa potranno guardare".

1ª prova, Las Vegas

01 Charles Leclerc (MC), Ferrari, 1:40.909 min.

02. Nico Hülkenberg (D), Haas, +2.537 sec.

03. Kevin Magnussen (DK), Haas, +3.352

04. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, +3.488

05. Esteban Ocon (F), Alpine, +4.456

06. George Russell (GB), Mercedes, +4.588

07. Carlos Sainz (E), Ferrari, +4.915

08. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, +4.999

09. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +5.884

10. Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, +6.238

11. Pierre Gasly (F), Alpine, +7.344

12° Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +7.604

13° Daniel Ricciardo (AUS), AlphaTauri, +7.741

14° Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, +7.913

15° Lando Norris (GB), McLaren, +8.038

16° Lance Stroll (CDN), Aston Martin, nessun tempo

17° Oscar Piastri (AUS), McLaren, nessun tempo

18° Alex Albon (T), Williams, nessun tempo

19° Fernando Alonso (E), Aston Martin, nessun tempo

20° Logan Sargeant (USA), Williams, senza tempo