Christian Horner: "De qualquer forma, estamos aqui toda a noite"

A primeira sessão de treinos livres em Las Vegas teve de ser cancelada porque uma tampa de esgoto se partiu. A FIA tem agora de inspecionar toda a pista. O chefe de equipa da Red Bull Racing, Christian Horner, apela à flexibilidade no planeamento do tempo

Depois de o fim de semana de corridas em Las Vegas ter começado com grande fanfarra, a excitação era grande antes da primeira sessão de treinos no circuito de rua. Mas os fãs na pista só puderam ver os carros de Fórmula 1 durante nove minutos antes do fim da sessão. A razão para isso foi uma tampa de esgoto de betão que cedeu quando Carlos Sainz passou por cima dela.

O Ferrari do espanhol ficou muito danificado. Os carros de corrida do piloto da Alpine Esteban Ocon e do piloto da Williams Alex Albon também ficaram danificados, com o francês a ter de substituir o seu chassis. "Os danos são bastante extensos", explicou o chefe da equipa Alpine, Bruno Famin.

A FIA anunciou que todas as tampas de esgoto na pista têm agora de ser verificadas. Isso pode demorar algum tempo. Numa entrevista à Sky Sports F1, o chefe de equipa da Red Bull Racing exigiu que o calendário fosse ajustado e que as equipas cooperassem. "Temos de ser flexíveis. É uma pena para os fãs que vieram ver os carros".

"Mas a segurança está em primeiro lugar. Temos de fazer as coisas bem e espero que não demore muito tempo", acrescentou o britânico, que sugeriu que se a segunda sessão de treinos for cancelada: "Então teremos de prolongar a terceira sessão de treinos ou reagir de outra forma. Penso que vamos encontrar uma solução. De qualquer forma, estamos cá toda a noite. Por isso, porque não correr às duas da manhã, toda a gente na Europa pode ver."

1º treino, Las Vegas

01 Charles Leclerc (MC), Ferrari, 1:40.909 min

02 Nico Hülkenberg (D), Haas, +2,537 seg.

03 Kevin Magnussen (DK), Haas, +3,352 seg.

04. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, +3,488

05. Esteban Ocon (F), Alpine, +4,456

06. George Russell (GB), Mercedes, +4,588

07. Carlos Sainz (E), Ferrari, +4,915

08. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, +4,999

09. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +5,884

10º Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, +6,238

11º Pierre Gasly (F), Alpine, +7,344

12º Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +7,604

13º Daniel Ricciardo (AUS), AlphaTauri, +7,741

14º Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, +7,913

15º Lando Norris (GB), McLaren, +8,038

16º Lance Stroll (CDN), Aston Martin, sem tempo

17º Oscar Piastri (AUS), McLaren, sem tempo

18º Alex Albon (T), Williams, sem tempo

19º Fernando Alonso (E), Aston Martin, sem tempo

20º Logan Sargeant (EUA), Williams, sem tempo