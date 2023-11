Las Vegas: 2ª sesión de entrenamiento incierta, carrera contrarreloj

Tras la cancelación de la primera sesión de entrenamientos, la FIA lo ha confirmado: La segunda sesión de entrenamientos no pudo comenzar a medianoche como estaba previsto (es decir, a las 9.00 horas en Europa).

Actualmente se están llevando a cabo trabajos en numerosas tapas de alcantarilla (denominadas válvulas de agua por los organizadores) y la información varía en cuanto al número de zonas de las que estamos hablando que deben repararse. Al parecer, hay 160 sumideros de este tipo, de los que hay que reparar entre treinta y cuarenta.

Los aficionados cuelgan en Internet vídeos en los que se ve trabajar a los expertos. Al parecer, están trabajando con hormigón de fraguado rápido. Queda por ver si esto resolverá el problema a largo plazo. Los equipos se están poniendo nerviosos. Dos coches ya están averiados.

Se habla de prolongar la segunda sesión de entrenamientos de los 60 a los 90 minutos habituales. Pero la Fórmula 1 no tiene tiempo infinito. Se ha acordado con la ciudad que la pista esté abierta a partir de las dos (11.00 horas en Europa) y abierta al tráfico normal a partir de las cuatro de la mañana.



Mientras tanto, muchos aficionados decepcionados ya han abandonado el circuito. No ha sido un buen primer día para el prestigioso evento de Fórmula 1 en la deslumbrante ciudad de Las Vegas.



Ferrari confirma que se está construyendo un nuevo coche para Carlos Sainz y los mecánicos llevan tiempo trabajando. Esteban Ocon (Alpine) también está recibiendo un nuevo monocasco.



Los expertos técnicos de la FIA han dado instrucciones a todas las escuderías para que inspeccionen sus coches en busca de daños.



Los vídeos de los espectadores en Internet muestran la fuerza con la que el Ferrari de Sainz debió ser literalmente rajado y salió despedido en una cola de fuego; afortunadamente, al español no le pasó nada.