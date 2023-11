Las Vegas: 2° allenamento incerto, corsa contro il tempo

Dopo l'annullamento della prima sessione di prove, la FIA ha confermato: Le seconde prove non sono potute iniziare a mezzanotte come previsto (cioè alle 9.00 del mattino in Europa).

Sono in corso lavori su numerosi tombini (chiamati dagli organizzatori valvole dell'acqua) e le informazioni variano sul numero di aree da riparare. Pare che ci siano 160 tombini, di cui trenta o quaranta da riparare.

I tifosi stanno pubblicando online dei video che mostrano gli esperti al lavoro. A quanto pare, stanno lavorando con cemento a indurimento rapido. Resta da vedere se questo risolverà il problema a lungo termine. I team si stanno innervosendo. Due vetture sono già rotte.

Si dice che la seconda sessione di prove verrà estesa dai normali 60 a 90 minuti. Ma la Formula 1 non ha tempo infinito. È stato concordato con la città che la pista dovrebbe essere aperta dalle due (le 11.00 in Europa) e aperta al traffico normale dalle quattro del mattino.



Nel frattempo, molti fan delusi hanno già lasciato il circuito. Non è stata una buona prima giornata per il prestigioso evento di Formula 1 nella sfarzosa città di Las Vegas.



La Ferrari conferma che si sta costruendo una nuova vettura per Carlos Sainz e i meccanici sono già al lavoro da tempo. Anche Esteban Ocon (Alpine) riceverà una nuova monoscocca.



Gli esperti tecnici della FIA hanno dato istruzioni a tutte le scuderie di ispezionare le loro auto per verificare la presenza di eventuali danni.



I video degli spettatori su Internet mostrano la forza con cui la Ferrari di Sainz deve essere stata letteralmente squarciata e fatta roteare in una coda di fuoco.