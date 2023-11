Las Vegas: 2ª sessão de treino incerta, corrida contra o tempo

por Mathias Brunner - Automatic translation from German

Após o cancelamento da primeira sessão de treinos livres, a FIA confirmou: O segundo treino não pôde começar à meia-noite, como planeado (ou seja, às 9h00 na Europa).

Estão a ser realizados trabalhos em numerosas tampas de esgoto (designadas pelos organizadores como válvulas de água) e as informações variam quanto ao número de áreas a reparar. Aparentemente, existem 160 bueiros, dos quais 30 a 40 precisam de ser reparados.

Os adeptos estão a publicar vídeos online que mostram os especialistas a trabalhar. Aparentemente, estão a trabalhar com betão de endurecimento rápido. Resta saber se isso resolverá o problema a longo prazo. As equipas estão a ficar nervosas. Dois carros já estão avariados.

Fala-se que a segunda sessão de treinos livres será alargada dos habituais 60 para 90 minutos. Mas a Fórmula 1 não tem um tempo infinito. Foi acordado com a cidade que a pista deveria estar aberta a partir das duas horas (11h00 na Europa) e aberta ao tráfego normal a partir das quatro horas da manhã.



Entretanto, muitos fãs desiludidos já abandonaram o circuito. Não foi um bom primeiro dia para a prestigiada prova de Fórmula 1 na vistosa cidade de Las Vegas.



A Ferrari confirma que está a ser construído um novo carro para Carlos Sainz e que os mecânicos já estão a trabalhar há muito tempo. Esteban Ocon (Alpine) também está a receber um novo monocoque.



Os peritos técnicos da FIA deram instruções a todas as equipas de corrida para inspeccionarem os seus carros em busca de quaisquer danos.



Vídeos de espectadores na Internet mostram a força com que o Ferrari de Sainz deve ter sido literalmente aberto e rodado numa cauda de fogo - felizmente, nada aconteceu ao espanhol.