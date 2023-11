Max Verstappen : Aucun dommage sur la voiture de Formule 1

Les stars de Red Bull Racing Max Verstappen et Sergio Pérez ont eu de la chance lors de la première séance d'entraînement à Las Vegas : leurs voitures de Formule 1 n'ont pas été endommagées par la rupture de l'encadrement en béton d'un canal d'évacuation.

Ce n'est certainement pas ainsi que les responsables de la Formule 1 avaient imaginé le début du week-end de course de Las Vegas : La première séance d'essais était déjà terminée après neuf minutes. L'arrêt précoce a été provoqué par l'encadrement en béton d'un canal d'évacuation qui s'est affaissé lorsque Carlos Sainz l'a écrasé. La voiture de GP de la star de Ferrari a été fortement endommagée.

Le directeur de l'équipe Ferrari, Fred Vasseur, a bouilli de colère et a déclaré : "C'est inacceptable". Les Rouges n'ont pas été les seuls à jouer de malchance. La voiture de course Alpine d'Esteban Ocon et la voiture officielle du pilote Williams Alex Albon ont également été endommagées lors de leur passage sur le Las Vegas Strip Circuit. "Les dégâts sont assez importants", s'est plaint Bruno Famin, le directeur de l'équipe Alpine.

L'équipe a confirmé que le châssis serait remplacé. Vasseur a rapporté : "La monocoque de la voiture de Carlos est ruinée - le moteur, la batterie, le soubassement aussi". Et il se plaignait : "Cela nous coûte une fortune".

En revanche, le duo Red Bull Racing a eu de la chance dans son malheur. Aucun dommage n'a été constaté sur la voiture du champion Max Verstappen, ni sur la GP de son coéquipier, comme l'a annoncé le chef d'équipe Christian Horner devant la caméra de "Sky Sports F1". "Tout va bien pour nous", a déclaré le Britannique.

Avant la fin de la séance d'entraînement, les deux pilotes Red Bull Racing ont eu l'occasion de faire quatre tours chacun. Horner a révélé ce que les pilotes ont dit de l'asphalte : "Ce n'est pas comme à Istanbul, où la piste était super glissante. Bien que l'asphalte soit neuf, les pneus ont pu se réchauffer et étaient en train d'atteindre leur température de fonctionnement. C'est dommage que la séance ait été interrompue. Les pilotes ont dit qu'à ce moment-là, ils avaient encore l'impression de rouler en slicks sur le mouillé. Mais c'est normal sur un nouveau circuit".

1ère séance d'essais, Las Vegas

01 Charles Leclerc (MC), Ferrari, 1:40,909 min

02. Nico Hülkenberg (D), Haas, +2,537 sec

03. Kevin Magnussen (DK), Haas, +3,352

04. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, +3,488

05. Esteban Ocon (F), Alpine, +4,456

06. George Russell (GB), Mercedes, +4,588

07. Carlos Sainz (E), Ferrari, +4,915

08. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, +4,999

09. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +5,884

10. Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, +6,238

11. Pierre Gasly (F), Alpine, +7,344

12. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +7,604

13. Daniel Ricciardo (AUS), AlphaTauri, +7,741

14. Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, +7,913

15. Lando Norris (GB), McLaren, +8,038

16. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, sans temps

17. Oscar Piastri (AUS), McLaren, sans temps

18. Alex Albon (T), Williams, sans temps

19. Fernando Alonso (E), Aston Martin, sans temps

20. Logan Sargeant (USA), Williams, sans temps