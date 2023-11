Max Verstappen: Nessun danno alla vettura di Formula 1

Le stelle della Red Bull Racing Max Verstappen e Sergio Pérez sono stati fortunati nella prima sessione di prove a Las Vegas: le loro auto di Formula 1 non sono state danneggiate dalla rottura del bordo di cemento di un canale di drenaggio.

Non era certo così che gli organizzatori della Formula 1 avevano immaginato l'inizio del weekend di gara di Las Vegas: La prima sessione di prove è terminata dopo soli nove minuti. La fine anticipata è stata causata da un bordo di cemento di un canale di drenaggio che ha ceduto quando Carlos Sainz vi è passato sopra. La vettura da GP della stella della Ferrari è stata gravemente danneggiata.

Il team boss della Ferrari, Fred Vasseur, era furioso e ha dichiarato: "È inaccettabile". Le Rosse non sono state le uniche ad avere sfortuna. Anche la Alpine di Esteban Ocon e l'auto di servizio del pilota Williams Alex Albon sono state danneggiate mentre percorrevano il circuito di Las Vegas Strip. "I danni sono piuttosto estesi", si è lamentato il boss del team Alpine Bruno Famin.

Il team ha confermato che il telaio sarà sostituito. Vasseur ha riferito: "La monoscocca dell'auto di Carlos è rovinata, così come il motore, la batteria e il sottoscocca". E si è lamentato: "Ci sta costando una fortuna".

Il duo della Red Bull Racing, invece, ha avuto un colpo di fortuna. Non sono stati riscontrati danni né alla vettura del campione Max Verstappen né a quella del suo compagno di squadra, come ha annunciato il boss del team Christian Horner davanti alle telecamere di Sky Sports F1. "Per ora è tutto a posto", ha spiegato il britannico.

Prima della fine delle prove, i due piloti della Red Bull Racing hanno avuto l'opportunità di completare quattro giri ciascuno. Horner ha rivelato cosa hanno detto i piloti sull'asfalto: "Non è come a Istanbul, dove la pista era super scivolosa. Anche se l'asfalto è nuovo, gli pneumatici sono riusciti a scaldarsi e a raggiungere la temperatura di esercizio. È un peccato che la sessione sia stata annullata. I piloti hanno detto che a quel punto sembrava ancora di guidare con le gomme slick sul bagnato. Ma è normale su una pista nuova".

1a prova, Las Vegas

01. Charles Leclerc (MC), Ferrari, 1:40.909 min.

02. Nico Hülkenberg (D), Haas, +2.537 sec.

03. Kevin Magnussen (DK), Haas, +3.352

04. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, +3.488

05. Esteban Ocon (F), Alpine, +4.456

06. George Russell (GB), Mercedes, +4.588

07. Carlos Sainz (E), Ferrari, +4.915

08. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, +4.999

09. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +5.884

10. Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, +6.238

11. Pierre Gasly (F), Alpine, +7.344

12° Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +7.604

13° Daniel Ricciardo (AUS), AlphaTauri, +7.741

14° Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, +7.913

15° Lando Norris (GB), McLaren, +8.038

16° Lance Stroll (CDN), Aston Martin, nessun tempo

17° Oscar Piastri (AUS), McLaren, nessun tempo

18° Alex Albon (T), Williams, nessun tempo

19° Fernando Alonso (E), Aston Martin, nessun tempo

20° Logan Sargeant (USA), Williams, senza tempo