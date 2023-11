Max Verstappen: Nenhum dano no carro de Fórmula 1

Não era certamente assim que os organizadores da Fórmula 1 tinham imaginado o início do fim de semana de corrida em Las Vegas: A primeira sessão de treinos livres terminou ao fim de apenas nove minutos. O fim prematuro foi provocado por um rebordo de betão de um canal de drenagem que cedeu quando Carlos Sainz passou por cima dele. O carro de GP da estrela da Ferrari ficou muito danificado.

O chefe de equipa da Ferrari, Fred Vasseur, estava a ferver de raiva e declarou: "Isto é inaceitável". Os Vermelhos não foram os únicos a ter azar. O carro de corrida Alpine de Esteban Ocon e o carro de serviço do piloto da Williams Alex Albon também ficaram danificados durante a condução no circuito de Las Vegas Strip. "Os danos são bastante extensos", queixou-se o chefe de equipa da Alpine, Bruno Famin.

A equipa confirmou que o chassis será substituído. Vasseur relatou: "O monocoque do carro de Carlos está arruinado - motor, bateria, parte inferior da carroçaria também". E lamentou: "Está a custar-nos uma fortuna."

A dupla da Red Bull Racing, por outro lado, teve um golpe de sorte. Não foram encontrados danos no carro do campeão Max Verstappen nem no do seu companheiro de equipa, como anunciou o chefe de equipa Christian Horner em frente à câmara da Sky Sports F1. "Até agora, está tudo bem para nós", explicou o britânico.

Antes do final dos treinos, os dois pilotos da Red Bull Racing tiveram a oportunidade de efetuar quatro voltas cada um. Horner revelou o que os pilotos tinham a dizer sobre o asfalto: "Não é como em Istambul, onde a pista estava super escorregadia. Embora o asfalto seja novo, os pneus conseguiram aquecer e estavam a atingir a temperatura de funcionamento. É uma pena que a sessão tenha sido cancelada. Os pilotos disseram que, naquela altura, ainda pareciam estar a conduzir com pneus escorregadios no molhado. Mas isso é normal numa pista nova."

1º treino, Las Vegas

01. Charles Leclerc (MC), Ferrari, 1:40.909 min

02. Nico Hülkenberg (D), Haas, +2,537 seg.

03. Kevin Magnussen (DK), Haas, +3,352 seg.

04. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, +3,488

05. Esteban Ocon (F), Alpine, +4,456

06. George Russell (GB), Mercedes, +4,588

07. Carlos Sainz (E), Ferrari, +4,915

08. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, +4,999

09. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +5,884

10º Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, +6,238

11º Pierre Gasly (F), Alpine, +7,344

12º Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +7,604

13º Daniel Ricciardo (AUS), AlphaTauri, +7,741

14º Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, +7,913

15º Lando Norris (GB), McLaren, +8,038

16º Lance Stroll (CDN), Aston Martin, sem tempo

17º Oscar Piastri (AUS), McLaren, sem tempo

18º Alex Albon (T), Williams, sem tempo

19º Fernando Alonso (E), Aston Martin, sem tempo

20º Logan Sargeant (EUA), Williams, sem tempo